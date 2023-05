Cidade do Forró inaugura no sábado com Dorgival Dantas e Flávio José no show “Derradeiro de Maio”. A abertura do Cidade do Forró acontece neste sábado (27) reunindo dois grandes nomes do ritmo mais tradicional do Nordeste: Dorgival Dantas e Flávio José em um show chamado “Derradeiro de Maio”. A Cidade do Forró, é um espaço idealizado pelo cantor Dorgival Dantas e construído em Olho D’Água do Borges, que fica na região Oeste do Rio Grande do Norte e distante 330 Km de Natal. Os ingressos estão à venda no site OutGo.

Um local construído para valorizar a cultura e a música do Nordeste e que surgiu da ideia de um dos principais artistas do forró no Brasil. Assim, será inaugurada neste sábado (27) a Cidade do Forró, um espaço idealizado pelo cantor Dorgival Dantas e construído em Olho D’Água do Borges, que fica na região Oeste do Rio Grande do Norte e distante 330 Km de Natal.



E a abertura do local acontece neste sábado (27) reunindo dois grandes nomes do ritmo mais tradicional do Nordeste: Dorgival Dantas e Flávio José em um show chamado “Derradeiro de Maio”. “O nome surgiu por causa de uma tradicional festa que ocorre no interior sempre no mês de maio e que tem esse nome. É uma coisa de antigamente que eu vivi e penso que é algo muito bonito. E nada melhor que começar nossa Cidade com essa festa”, explicou.



Sobre dividir o palco com Flávio José na abertura da Cidade do Forró, Dorgival considera um grande sonho. “Ele tem uma grande história na nossa cultura e sou fã não só das canções como da pessoa que é Flávio José”, afirmou.



A Cidade foi erguida também para valorizar e incrementar a economia e o turismo naquela região do estado. Prova disso que muitos hotéis e pousadas na região estão com reservas de pessoas de outras cidades que vão para a inauguração da Cidade do Forró. “O meu pensamento é de a gente movimentar a economia não só aqui de Olho D’Água como de outras cidades aqui perto. Isso é muito importante”, declarou.



Com uma cenografia que relembra os municípios do interior na década de 1940, a Cidade do Forró nasce como um espaço não só para shows como também para outros eventos.



Ainda há ingressos à venda para o show de inauguração da Cidade do Forró e eles podem ser adquiridos no site OutGo. Mais informações, detalhes da festa e também de opções de hospedagem podem ser encontradas no perfil @fazendatomexote no instagram.