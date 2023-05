Projeto dos IERNs seguem modelo de construção mais sustentável . As obras dos IERNs seguem avançando em 10 municípios do estado. Após sua conclusão, cada unidade contará com 12 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, espaços de convivência, quadra poliesportiva e bloco administrativo. “Toda estrutura foi projetada para que a execução do projeto pudesse ser feita dentro de um modelo de construção mais sustentável possível e para que a instituição possa adotar uma série de medidas de maior eficiência energética e aproveitamento de recursos naturais, com soluções como reúso das águas pluviais, áreas verdes e captação de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos”, afirmou o secretário da Infraestrutura Gustavo Coelho.

Faltando 9 dias para a realização da SEMA – Semana do Meio Ambiente, de 01 a 07 de junho, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte dá continuidade à série de publicações com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são um compromisso universal proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.

Esta publicação traz como norte o ODS 9, que trata sobre construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Responsáveis pela construção dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia (IERN), a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN) e a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) destacam as características deste projeto-piloto.

Viabilizado pelo Governo do Rio Grande do Norte através do Projeto Nova Escola Potiguar, os IERNs atenderão ao ensino médio de 1ª a 3ª série nos quesitos educação profissional e técnica.

As obras dos IERNs seguem avançando em 10 municípios do estado. Após sua conclusão, cada unidade contará com 12 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, espaços de convivência, quadra poliesportiva e bloco administrativo.

“Toda estrutura foi projetada para que a execução do projeto pudesse ser feita dentro de um modelo de construção mais sustentável possível e para que a instituição possa adotar uma série de medidas de maior eficiência energética e aproveitamento de recursos naturais, com soluções como reúso das águas pluviais, áreas verdes e captação de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos”, afirmou o secretário da Infraestrutura Gustavo Coelho.

Um exemplo desta obra é o IERN Natal que, em sua capacidade máxima, poderá atender cerca de 1.500 estudantes e está previsto para ser entregue ainda em 2023. O investimento inicial é superior a R$ 8 milhões e, com a aquisição dos equipamentos, o investimento poderá chegar a R$ 12 milhões.

O programa de necessidades do projeto arquitetônico abrange 12 salas de aulas teóricas, 03 laboratórios, biblioteca com sala de leitura, auditório/teatro, 02 espaços de laboratórios especiais para aulas práticas, além de todos os outros ambientes necessários ao ensino médio, profissionalizante e técnico.

Houve a preocupação de integração de diversos setores e os prédios estão sendo implantados de acordo com as características dos terrenos. A elaboração do projeto de arquitetura prevê que os ambientes sejam contemplados em um pavimento, com mezanino no ambiente auditório/teatro, garantindo acessibilidade em qualquer uma das opções. Os estacionamentos disponibilizarão 35 vagas para veículos e bicicletário.