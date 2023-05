Governo pleiteia instalação de um centro de distribuição de encomendas dos Correios no RN. O assunto foi tema de conversa entre a governadora Fátima Bezerra e o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, nesta quarta-feira (24), em Brasília. Segundo Fabiano, o estado potiguar é o local mais indicado para sediar o Centro. “Nossos estudos indicam que precisamos ter o Hub no Nordeste e que o Estado do Rio Grande do Norte tem maior viabilidade técnica para esse Hub Internacional dos Correios. O RN é a melhor opção que temos hoje”, avaliou. A instalação da unidade no estado contribuiria para descentralizar as operações da empresa das regiões sul e sudeste, melhorando os prazos de entrega e beneficiando especialmente as empresas de micro e pequeno porte.

“Uma pauta muito importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”. É assim que a governadora Fátima Bezerra definiu o tema da audiência com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Em Brasília, a chefe do executivo estadual tratou, nesta quarta-feira (24), sobre a instalação de um centro de distribuição de encomendas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Hub dos Correios.

“Um projeto idealizado na época do governo da presidenta Dilma Rousseff, mas que infelizmente foi abandonado e agora nós estamos retomando”, explicou a governadora que tem buscado avançar nas tratativas para tornar o projeto realidade desde que era deputada federal.

Acompanhada do secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Getúlio Marques, ex-secretário de Educação do RN, e do deputado federal Fernando Mineiro, Fátima Bezerra comemorou o resultado dos estudos feitos até o momento pela empresa de Correios sobre a viabilidade técnica da instalação do Hub no Nordeste, com sede no Estado do Rio Grande do Norte.

Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, o estado potiguar é o local mais indicado para sediar o Centro. “Nossos estudos indicam que precisamos ter o Hub no Nordeste e que o Estado do Rio Grande do Norte tem maior viabilidade técnica para esse Hub Internacional dos Correios. O RN é a melhor opção que temos hoje”, avaliou.

A concentração das operações dos Correios nas regiões Sudeste e Sul tem sido um desafio para a eficiência da rede de transporte da malha postal do país. A instalação do Hub dos Correios no Rio Grande do Norte contribuiria para descentralizar essas operações, melhorando os prazos de entrega e beneficiando especialmente as empresas de micro e pequeno porte.

Caso o empreendimento seja efetivado, o centro de distribuição de encomendas será o primeiro do Nordeste e o quarto instalado no Brasil, já que atualmente eles se concentram nas regiões Sul e Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Com a suspensão do processo de privatização dos Correios pelo governo federal, a empresa está buscando ampliar seus serviços. A chefe do executivo estadual já havia se reunido, em janeiro de 2023, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para tratar da instalação do Centro Internacional (Ceint) dos Correios no Rio Grande do Norte.

O projeto prevê a instalação do Hub dos Correios na área de expansão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. A recente relicitação do aeroporto, vencida pelo grupo suíço Zurich Airport International, abre possibilidades para que a nova concessionária invista nos recursos necessários para o desenvolvimento do Hub.

A instalação do Hub dos Correios é de grande importância para a economia local e fortalecerá o potencial de desenvolvimento do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, gerando empregos e renda para o Rio Grande do Norte.

Além disso, o centro facilitará as atividades de importação e exportação da região, impulsionando o comércio internacional e proporcionando condições mais favoráveis de acesso ao mercado brasileiro para os vendedores de comércio eletrônico internacionais. A expectativa é que, quando estiver em pleno funcionamento, a nova estrutura do Hub dos Correios seja capaz de processar 40 mil encomendas por dia.