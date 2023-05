I Semana de Jornalismo da UERN acontece de 29 de maio a 2 de junho. O evento contará com oficinas, rodas de conversa com professores e profissionais de comunicação, além de exposições. O objetivo é reunir profissionais da área da comunicação para compartilhar suas experiências e debater temas importantes. O evento é aberto ao público geral interessado em conhecer mais sobre a profissão. As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do link disponível na matéria completa, no MH.

A I Semana de Jornalismo, organizada pelo Centro Acadêmico de Jornalismo (Cajor) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), vai acontecer entre os dias 29 de maio e 02 de junho no Campus Mossoró.

O evento contará com oficinas, rodas de conversa com professores e profissionais de comunicação, além de exposições.

O objetivo do evento é reunir profissionais da área da comunicação para compartilhar suas experiências e debater temas importantes.

As atividades vão acontecer no Departamento de Comunicação (Decom) e no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic).

O evento é aberto ao público geral interessado em conhecer mais sobre a profissão. As inscrições podem ser feitas gratuitamente AQUI.

Confira a programação completa: