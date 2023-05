Após quase três meses sem funcionar, tomógrafo do HRTM volta a realizar exames

O equipamento estava quebrado desde o dia 11 de março deste ano. A peça quebrada é uma ampola que custa R$ 700 mil, e chegou ontem (24) à unidade hospitalar. A peça já foi instalada e os exames já estão sendo realizados. Com a falta do equipamento, a Sesap recomendou inicialmente que os pacientes fossem levados para fazer tomografias em Pau dos Ferros ou Natal, para só então serem atendidos na unidade. Mas depois emitiu nota informando que os exames seriam realizados no hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

O aparelho de tomografia do Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró, voltou a realizar exames na manhã desta quinta-feira (25). O equipamento estava quebrado desde o dia 11 de março deste ano.

A peça quebrada era uma ampola que custou R$ 700 mil, e chegou ontem (24) à unidade hospitalar. A peça já foi instalada e os exames já estão sendo realizados.

Com a falta do equipamento, a Sesap recomendou inicialmente que os pacientes fossem levados para fazer tomografias em Pau dos Ferros ou Natal, para só então serem atendidos na unidade. Mas depois emitiu nota informando que os exames seriam realizados no hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

O aparelho de tomografia do HRTM foi adquirido na gestão do então Robinson Faria, com recursos do programa RN Sustentável. Em média, o aparelho atende a 15 pacientes por dia de mais de 60 municípios da região Oeste do estado.