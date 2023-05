Região de Mossoró volta a registrar boas chuvas no final de semana

Região de Mossoró volta a registrar boas chuvas no final de semanaDe acordo com a Emparn, o município acumulou 16,2 mm de chuvas neste domingo (28). Na região, também foram registradas precipitações significativas em Pendências, 16,6 mm; Baraúnas, 15,6 mm e Carnaubais com 12,2 mm. Ainda segundo a Emparn, o sistema apresenta tendência de predominância de céu parcialmente nublado em praticamente todo o RN para esta semana, com possibilidade de pancadas de chuvas mais concentradas nas regiões Leste e Alto Oeste do Estado entre hoje (29) e a quinta-feira (01).

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou ocorrência concentrada de chuvas nas regiões de Mossoró e Leste Potiguar.

Na região do Leste Potiguar ocorreram os maiores acumulados, especialmente na faixa entre a região metropolitana de Natal e o Litoral sul: Tibau do Sul com 52,8mm, Extremoz com 25,8mm e Pedro Velho com 24,4mm.

Já na região de Mossoró, os maiores acumulados ficaram nos municípios Mossoró, 16,2mm; Pendências, 16,6mm; Baraúnas, 15,6mm e Carnaubais com 12,2mm. Na capital potiguar o acumulado chegou a 14,6mm.

As chuvas observadas nas demais regiões do estado não atingiram 10mm. Os dados referem-se ao período das 7h15 da última sexta-feira (26) e o mesmo horário de hoje (29).

“Essas chuvas foram registradas entre a noite do domingo (28/05/23) madrugada e amanhecer da segunda-feira (29/05/23), causadas pelo sistema de brisa associado a uma instabilidade de Leste que está atuando sobre o litoral dos Estado de Pernambuco e Paraíba”, explicou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot.

O sistema apresenta tendência de predominância de céu parcialmente nublado em praticamente todo o RN para esta semana, com possibilidade de pancadas de chuvas mais concentradas nas regiões Leste e Alto Oeste do Estado entre hoje (29/05/23) e a quinta-feira (01/06/23).

As temperaturas deverão variar entre 23°C e 29°C, na capital e no interior entre 20°C, na região de Martins e 33°C na região de Mossoró.

“Para o dia da abertura do São João em Mossoró, no dia 03 de junho de 2023, o tempo será parcialmente nublado com uma chuva fraca durante a noite, temperatura máxima de 33oC e mínima de 23°C”, comentou Bristot.

Previsão dia a dia

Segunda-feira(29/05)- Céu parcialmente nublado a claro com chuvas nas regiões de Mossoró, Vale do Açú, Leste Potiguar e Agreste Potiguar.

Terça-feira (30/01)- Céu parcialmente nublado a claro com chuvas em todos as regiões.

Quarta-feira (31/05)- Ceú parcialmente nublado a claro em todos as regiões.

Quinta-feira (01/06)- Parcialmente nublado a claro com chuvas nas regiões de Mossoró e Alto Oeste.

Sexta-feira (02/06)- Ceú parcialmente nublado a claro em todos as regiões.

Sábado (03/06)- Ceú parcialmente nublado a claro com chuvas na região de Mossoró.

Domingo (04/06)- Ceú parcialmente nublado a claro em todos as regiões.