Pela despoluição do Rio Mossoró , Allyson diz que vai pra cima da CAERN e do Governo do Estado

O gestor afirma que despoluir o rio e urbaniza-lo é o grande desafio as autoridades. Observou que cabe a CAERN/Governo do Estado concluir o saneamento básico e não mais jogar esgoto no leito do rio e cabe a Prefeitura investir na urbanização das margens do rio, tornando-o agradável a população. Allyson volta a criticar os serviços da CAERN e diz que é preciso um amplo debate sobre o assaunto. As colocações do prefeito Allyson Bezerra foi um pouco antes do lançamento da Semana do Meio Ambiente, na tarde desta segunda-feira, 29, na Estação das Artes Eliseu Ventania, no Centro de Mossoró.

Não tem como realizar qualquer debate sobre meio ambiente em Mossoró-RN, sem lembrar dos esgotos da cidade que são jogados, sem qualquer tratamento, no leito do Rio Apodi/Mossoró. O saneamento básico já deveria ter sido concluído pela Companhia de Águas de Esgotos do Rio Grande do Norte e o Poder Público já deveriam ter urbanizando suas margens.

Ao chegar à Estação das Artes Elizeu Ventania, na tarde desta segunda-feira, 29, para abertura da Semana de Meio Ambiente 2023, o prefeito Allyson Bezerra disse que é preciso que a CAERN conclua as obras de saneamento básico, para que o Rio Apodi-Mossoró não seja mais poluído com águas servidas na cidade e que vai trabalhar para urbanizar o manancial.

Allyson Bezerra pontuou também que é preciso um amplo debate, em torno dos serviços prestados pela CAERN, considerando que o número de reclamações quanto ao abastecimento de água é muito grande e, assim como também, a buraqueira na cidade que a companhia faz toda vez que vai fechar uma tubulação de água ou esgoto.

“O maior desafio de Mossoró é a gente fazer um trabalho voltado ao rio Mossoró. Eu apresentei isso durante o lançamento do Mossoró Realiza, coloquei que a gente tinha que fazer um trabalho voltado para o rio. Neste segundo semestre, nós vamos tratar isto de forma muito mais enfática. Mais enfática porque vamos buscar o Governo do Estado”, diz.





E continua: “Vamos buscar a CAERN, que é a companhia de águas e esgotos. Nós temos que fazer o trabalho de fiscalização. Não dá mais para a CAERN ficar fazendo com que o esgoto chegue até o rio. E o que a CAERN tem que fazer? Nós já apresentamos isso já. A Secretaria de Infraestrutura já fez o trabalho de notificação amplo da CAERN”, diz.

Ainda conforme o prefeito, a CAERN tem que fazer as ligações, que hoje muitas delas são clandestinas, seja de residência ou seja de empresas, canalizando-as para a rede de esgotos até a estação de tratamento e não jogar direto no rio. Estas obras já duram mais de duas décadas, sem que seja concluído nos bairros mais carentes, como Santo Antônio.

Neste segundo semestre, Allyson disse que vai está fazendo as nomeações da equipe que vai atuar na Agência Reguladora dos serviços públicos em Mossoró e “vamos para cima para fazer esta cobrança”, diz o prefeito Allyson Bezerra, fazendo referência principalmente aos serviços de abastecimento e esgotamento sanitários prestados pela CAERN.

“Primeira coisa que temos que fazer é não deixar que os efluentes continuem sendo jogados no rio. Não tem condições disso acontecer mais”, diz, fazendo referência as obrigações da CAERN para com o meio ambiente. Já com relação as obrigações do município, o prefeito destacou que é preciso fazer campanha para a população não poluir o rio e também investimentos em urbanização, transformando o rio Mossoró num ambiente agradável.

A DÍVIDA DA CAERN COM MOSSORÓ





Sobre a concessão da CAERN que se encerra em 2025, o prefeito Allyson Bezerra destacou que é preciso um amplo debate, principalmente porque a CAERN tem sido foco de muita reclamação por parte da população. Segundo ele, todos os dias tem reclamações de bairros faltando água em Mossoró ou de buracos deixados nas ruas pela companhia.

“A buraqueira da cidade, boa parte quem provocou foi a CAERN. Vou dá um exemplo aqui. A Rua Vicente Leite, no bairro Planalto 13 de Maio, eu asfaltei aquela rua alí, no bairro Planalto, fizemos o investimento, a CAERN foi lá no dia seguinte e quebrou e tá lá a buraqueira”, reclama o prefeito Allyson Bezerra, acrescentando as reclamações por falta de água.