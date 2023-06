Com folha líquida de R$ 22 milhões, PMM antecipa salários de maio para hoje (30)

Com folha líquida de R$ 22 milhões, PMM antecipada salários de maio para hoje (30). “Salário na conta do servidor municipal! Nesta terça-feira, 30, o servidor já amanheceu com o salário antecipado. São 22 milhões que chegam à economia, aos mercados, ao comércio popular, ao centro da cidade, chega a todo canto. São recursos que injetamos na economia mossoroense. É compromisso cumprido com o servidor”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

FOTO: ALLAN PHABLO