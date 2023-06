Mais duas empresas chinesas sinalizam interesse no projeto do Porto-Indústria Verde do RN. A governadora Fátima Bezerra apresentou o projeto do empreendimento, nesta segunda-feira (29), a um grupo de investidores chineses da China Communications Construction Company (CCCC), uma das maiores empresas de infraestrutura do mundo, e da Concremat Engenharia (representante da CCCC no Brasil). As empresas sinalizaram que irão assinar um Termo de Cooperação com o Governo do Estado para a viabilidade de parceria no projeto.

A governadora Fátima Bezerra recebeu, nesta segunda-feira (29), um grupo de investidores chineses, na sede Governadoria. A pauta principal, foi a apresentação do projeto Porto-Indústria Verde para a China Communications Construction Company (CCCC), uma das maiores empresas de infraestrutura do mundo e a Concremat Engenharia (representante da CCCC no Brasil).

A reunião teve a presença de Wang Ke, Cônsul-Geral Adjunto da China e Representante do Consulado Chinês no Recife; da Dra. Zhimin Hu, CEO da CCCC South América; e o CEO da Concremat, Márcio Brasileiro.

As duas empresas apresentaram seus portifólios e participações no mercado brasileiro e mundial. As empresas sinalizaram que irão assinar um Termo de Cooperação com o Governo do Estado para a viabilidade de parceria no projeto.

Em abril, como parte da Missão à China junto com a comitiva presidencial, a governadora apresentou o projeto Porto-Indústria Verde à diretoria da China Communications Construction Company (CCCC). Na ocasião, Fátima demonstrou aos representantes da estatal chinesa a importância estratégica da iniciativa para o governo potiguar.

Para a comitiva que esteve hoje com o governo, foi apresentado e reforçado o nosso potencial com relação às energias renováveis e o estudo em desenvolvimento do Porto-Indústria Verde.

“O que nos move é exatamente o desejo de aprofundar esse diálogo com vistas a tornar realidade esse projeto inovador, revolucionário que é o Porto-Indústria Verde. Somos um dos estados mais verdes do mundo, com mais de 95% da nossa energia oriunda da energia renovável. Somos um case de sucesso nessa área. Em 2024 completamos 10 anos de liderança na produção de energia eólica no Brasil”, reforçou a governadora.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, considerou a reunião promissora. “Foi altamente positiva, consequência da nossa visita à China em abril. A CCCC, maior construtora do mundo, se ofereceu para fazer parte, inclusive, da formulação do projeto. Isso mostra o interesse internacional pelo Porto-Indústria e que, em nosso entender, é o coroamento da nossa participação nessa nova era industrial, não só no Rio Grande do Norte, mas no mundo. E o melhor: com geração de emprego e renda para o nosso povo”, disse Jaime.

Ele ainda acrescentou: “É uma corrida longa, mas promissora, pois nesse setor estamos em primeiro lugar no Brasil e estamos fazendo a nossa parte para não perder esse protagonismo!”, afirmou.

Também participaram da audiência, pelo governo do RN, o vice-governador Walter Alves; o secretário Gustavo Coelho, da Infraestrutura; Leon Aguiar, diretor geral do Idema; Ivanilson Maia, adjunto do Gabinete Civil; José Duarte Santana, procurador geral adjunto; Hugo Fonseca, coordenador de Desenvolvimento Enérgico da SEDEC, além do professor da UFRN Mário Gonzales, que está à frente do estudo de viabilidade do Porto-Indústria.

Pelas empresas participaram ainda: Mr. Lin Li, Membro Conselho Concremat Engenharia e CCCC South América; Mrs. Liqião Wang (CCCC South América); Márcio Brasileiro (CEO da Concremat Engenharia); Gustavo Dantas (Diretor Executivo Concremat Engenharia) e Sérgio Rocha (Diretor Regional Nordeste Concremat Engenharia).

PORTO-INDÚSTRIA VERDE

O porto multiuso no Rio Grande do Norte é considerado essencial para o desenvolvimento do Estado e será executado numa parceria público-privada (PPP).

Os estudos apresentam as potencialidades de quatro áreas, levando em conta seis critérios técnicos: disponibilidade de área e infraestrutura, conectividade, profundidade, características ambientais, aspectos socioeconômicos e condições meteocenográficas e geológicas.

Segundo o professor Mário González, que fez a apresentação do estudo de viabilidade para a equipe econômica e jurídica do Governo do RN, juntamente com o engenheiro Rafael Monteiro, "o estudo traz uma novidade, que é o conceito de porto-indústria verde, para a atender às necessidades da nova economia mundial. O novo porto vai gerar desenvolvimento socioeconômico, tendo como base o crescimento industrial".