[COLUNA ESPLANADA] Planalto traça plano B para mandar mudanças previstas em Medidas Provisórias

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2023 - Nº 3.622

Plano B

Diante de mais uma provável derrota no Congresso, o Planalto traçou um plano B para manter mudanças previstas em Medidas Provisórias que estão prestes a perderem a validade. Uma delas – a MP que estabeleceu um adicional de 50% no programa Auxílio Gás– caduca na sexta-feira. Caso não seja votada, o Governo pretende assegurar o pagamento extra por meio de decreto. Outra MP, que restituiu o chamado “voto de qualidade” do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), também perde a validade na sexta. Avisado com antecedência por líderes de que a medida não será votada, o Palácio do Planalto decidiu enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei – com mesmo teor – que tramita em caráter de urgência.

Absolvidos

Os empresários Joesley e Wesley Batista foram absolvidos da acusação de insider trading (uso de informação privilegiada) pela Comissão de Valores Mobiliários. Além dos irmãos Batista, outros executivos do grupo e empresas dos irmãos foram inocentados em três processos. A maioria do colegiado votou a favor da absolvição. Apenas a diretora Flávia Perlingeiro pediu vistas e deve apresentar voto em até 60 dias.

Espionagem

Alvo de inquérito da PF, a compra de equipamentos de espionagem pela Abin – nos últimos seis anos – também será investigada pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, do Congresso Nacional. Além do diretor da Agência, Luiz Fernando Corrêa, o chefe da Casa Civil do Palácio, Rui Costa, vai hoje ao colegiado prestar esclarecimentos aos parlamentares sobre a aquisição dos equipamentos.





No sufoco

Climão no Ministério da Saúde. R$ 302,87: esse é o custo médio de cada sessão de hemodiálise no Brasil, segundo estudo feito pela Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje, o repasse do SUS para pagar por essas sessões é de apenas R$ 218,47 e as tentativas de negociação com a pasta por um reajuste na Tabela SUS não estão tendo sucesso.

Luzes para mim

A ministra do Planejamento, Simone Tabet, tem se queixado muito a assessores próximos e a seu grupo político no Mato Grosso do Sul sobre a falta de protagonismo na pasta. Tebet não descarta uma candidatura à prefeitura de Campo Grande.

Cadê o povo?

A precaução demasiada da Câmara dos Deputados virou dinheiro perdido. A direção da Casa mandou bloquear e tapar com tapumes entradas dos Anexos 3 e 4 com receio de protestos contra os presidentes de países da América do Sul que se encontraram com Lula da Silva, e de índios que estão na capital contra a votação do Marco Temporal no Congresso. O saldo: ficou só o barulho de marteladas e consternação de servidores que tiveram de dar voltas para entrar nas dependências.

ESPLANADEIRA

# Mercado de cashback online movimentou R$ 11 bilhões para e-commerce brasileiro em 2022, segundo Cuponomia. # Sympla cria cargo de Direção Jurídica, Gente e Assuntos Corporativos que será chefiado por André Drighetti. # Thereza Christina Rocque, fundadora da Ibis Libris Editora, participa sábado do Sarau Epoché, em Botafogo/RJ. # Artista plástico Jérôme Poignard apresenta, até dia 17, exposição "Luzes", no Leme Tênis Clube (RJ). # Multinacional Fresenius Medical Care foi patrocinadora ouro do Congresso Mineiro de Nefrologia. # A proteção jurisdicional dos direitos das mulheres é tema do livro "Constitucionalismo Feminista", com organização de Marina Bonatto e lançamento hoje em Brasília.

