Prefeitura de Governador empossa primeiros diretores e vice-diretores eleitos pela comunidade escolar. O ato de posse foi realizado na manhã desta quarta-feira (31), no Gabinete do Prefeito, e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale, de secretários municipais, de vereadores e de membros da Comissão Eleitoral de Gestão Democrática.

Em um dia histórico, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Educação, empossou na manhã desta quarta-feira (31) os primeiros diretores e vice-diretores eleitos pelos votos da comunidade escolar nas primeiras Eleições Diretas da história da Rede Pública Municipal de Ensino.

O ato de posse foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; dos secretários municipais Isabela Rodrigues (Educação), Dr. Adail Vale (Saúde), Elvis Andrade (Gabinete), Marcos Medeiros (Planejamento), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Gilmar Fonsêca Junior (Assessoria Jurídica) e Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo); dos vereadores Professor Chagas Cruz e Luara Fagundes; além dos membros da Comissão Eleitoral de Gestão Democrática, Paulo César (SINDIXSEPT) e Antonia Eliene do Vale Oliveira (Conselho Municipal de Educação).

A votação ocorreu no dia 16 de maio em todas as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. O mandato dos eleitos tem duração de dois anos, permitida uma recondução.

Confira lista de empossados:

Escola Municipal Educandário Dixseptiense:

Diretora: Kaliane Kelle de Morais Silva

Vice-diretora: Magnólia Magda Carlos de Oliveira

Escola Municipal Isaura Rosado:

Diretora: Maria Selma Medeiros de Andrade

Vice-diretora: Maria Ivaneide da Costa Silveira

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Raimunda Soares de Freitas:

Diretora: Abilene Freire Honorato Oliveira

Creche Municipal Maria Glaucia Costa do Vale:

Diretora: Alzilene Vieira

Escola Municipal Antonia Lopes e Alves:

Diretor: Antônio Costa de Meneses

Escola Municipal Francisco Queiroz Porto:

Diretora: Iara Maria Costa

Centro Municipal de Educação do Campo:

Diretor: Vicente Carlos de Meneses Neto