Benquisto

Depois de superar a desconfiança inicial de quem achava que ele iria fazer uma política partidária dentro da Petrobras, o presidente Jean Paul Prates capitalizou ações e medidas que reforçaram sua aprovação interna de todos os setores da empresa e do mercado. Como funcionário de carreira, Prates está promovendo a redução progressiva de derivados a fim de baratear o preço dos combustíveis. Aniquilou a política de equidade de preços com o mercado internacional e seu foco agora é “nacionalizar” a mão de obra, fornecedores e grandes serviços – caros e dispendiosos – que estavam sendo prestados por multinacionais. Está muito benquisto dentro do Palácio do Planalto.

Onipresente

A maioria dos brasileiros acredita ser importante a participação da primeira-dama Janja da Silva em reuniões políticas e na agenda do presidente Lula: 65% dos entrevistados concordam que esse é o papel de uma primeira-dama, enquanto 35% discordam. O levantamento foi realizado pela Paraná Pesquisas com 2.023 eleitores, mediante entrevistas pessoais, em 26 Estados e no Distrito Federal.

Traição

Noventa e cinco deputados dos principais partidos que integram a base aliada e comandam ministérios traíram o Governo e votaram a favor do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Do União Brasil, que comanda três pastas, foram 48 votos favoráveis. Do MDB, 22, e do PSD, 25.





Fundo dos Municípios

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara pretende pautar na próxima semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 25/2022) que propõe alterar o Artigo 159 para aumentar em 1,5% a entrega da União para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a fim de pagar no mês de março de cada ano.

Pacotes

As vendas de pacotes da empresa Hurb estão suspensas por ordem da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. A decisão foi tomada após a enxurrada de reclamações de clientes por problemas como cancelamentos de viagens sem aviso prévio, atraso no pagamento a hotéis e falta de assistência durante a viagem e hospedagem.

Monocrática

Servidores da Universidade de Brasília (UNB) decidiram cruzar os braços após recente decisão monocrática do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que suspendeu o pagamento da Unidade de Referência de Preços (URP). Esta parcela, paga há mais de 30 anos, representa mais de um quarto do salário dos técnicos-administrativos da Universidade.

ESPLANADEIRA

# Clarissa Chaves e Bruno Cardoso realizam dia 12 show 'PlaDu Bonita Dia dos Namorados', no Sobrado da Cidade, Centro/RJ. # PRF lança cartilha do Projeto Mapear 2021/2022. # Vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL-RJ) reforça importância da campanha 'Maio Amarelo' para animais vítimas de atropelamento. # Escritor Alexandre Hashimoto lança hoje livro “Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde”, no Auditório Hospital IGESP (SP). # Escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados ganham prêmio global da Thomson Reuters Foundation. # AGPMED expande fabricação de higienizadores nasais.

