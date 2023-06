[COLUNA ESPLANADA] No STF, apenas Nunes Marques deve rejeitar ação contra Bolsonaro

[COLUNA ESPLANADA] Ao liberar para julgamento a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, o corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, cita no parecer que as insinuações do “investigado” de que a Justiça Eleitoral teria o intuito de beneficiar o candidato adversário (Lula) “influenciaram indevidamente parte do eleitorado a desconfiar do sistema eleitoral, o que se confirmou por fatos notórios, alguns violentos”. Cabe agora ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. Dos sete ministros titulares que vão votar, apenas Kassio Nunes Marques - indicado de Bolsonaro - deve rejeitar a ação movida pelo PDT na qual acusa Bolsonaro de utilizar a máquina pública para disseminar informações falsas.

Bolsonaro em risco

Ferbasa

O processo sobre o controle acionário da Cia. de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), que tem como acionista majoritária a Fundação José Carvalho, deve dar muita dor de cabeça aos diretores das duas instituições.Várias informações estão sendo anexadas no caso que discute o controle acionário por um dos herdeiros, e o caso foi à Justiça. À Coluna, a Ferbasa diz que não comenta assuntos tratados na Justiça.

Revoada

Sucessivas derrotas e brigas internas derretem o PSDB. Mais um tucano deixou o ninho. Criador do Secretariado Nacional da militância negra do PSDB (Tucanafro), Juvenal Araujo se filiou ao MDB. Ele aceitou convite de Nestor Neto, presidente nacional do MDB Afro, mas tem como padrinho o governador do DF, Ibaneis Rocha, onde atua na Secretaria de Justiça.









Viagem facilitada

A Embratur e o Parque Tecnológico Itaipu lançaram um programa que busca ferramentas para facilitar a emissão de vistos para viajantes estrangeiros entrarem no Brasil. O objetivo é conseguir, por meio de soluções inovadoras de startups, desburocratizar os vistos e atrair mais turistas estrangeiros ao País.

Com toda energia

A pauta do Congresso de interesse do setor elétrico foi tema ontem do primeiro workshop organizado na Casa da Energia, novo e importante centro de debates aberto em Brasília para discutir as questões relacionadas com a área. O evento foi realizado pelo Intituto Acende Brasil, uma espécie de observatório do setor elétrico, e teve apoio da Eneva, maior operadora de gás natural do País.

Parceria

A Fit Combustíveis, principal distribuidora de combustíveis de postos bandeira branca dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, firmou parceria exclusiva com a Gulf Oil - uma das mais tradicionais empresas de combustíveis do mundo. Com planos ambiciosos de expansão, a Fit pretende abrir mais de 200 postos licenciados da marca até 2024 e investir R$ 700 milhões em 2024.

