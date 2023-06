DVD de Raí Saia Rodada será gravado durante show no "Pingo da Mei Dia". O projeto audiovisual, produzido pela Som Livre, será executado ao longo da apresentação da banda no Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. Raí Soares, do Saia Rodada, subirá ao trio por volta das 14h, animando a multidão no maior bloco junino do mundo. A escolha do “Mossoró Cidade Junina” como cenário da produção audiovisual reafirma o potencial e a grandiosidade do evento para a classe musical, servindo de vitrine para outras produções.

“O ‘Pingo’ abre de forma grandiosa o São João da cidade, é uma emoção, um sentimento muito grande. Saber que uma megaprodução a nível nacional está sendo idealizada no ‘Mossoró Cidade Junina’ é muito gratificante”, destacou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.

Em uma das maiores plataformas musicais do mundo, no Spotify, Raí Saia Rodada tem quase 3 milhões de ouvintes mensais. Já em sua conta no YouTube, o artista ultrapassa 4 milhões de inscritos. Nesta edição do ‘Pingo da Mei Dia”, a expectativa de público na avenida Rio Branco é de mais de 200 mil pessoas.