Inscrições do Enem 2023 já estão abertas e seguem até o dia 16 de junho

Estão abertas as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os interessados devem se inscrever, na Página do Participante, até o dia 16 de junho – prazo que vale, também, para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) aplicará as provas em 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação. A edição de 2023 marca os 25 anos do exame desde a sua primeira aplicação, em 1998.

No momento da inscrição, é necessário informar o CPF e a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal). Quem optar pelo uso do nome social e o tiver cadastrado na base da Receita não precisará enviar nenhum tipo de documentação complementar – uma novidade desta edição.



A taxa de inscrição, que continua no valor de R$ 85, pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

Vale destacar que a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência, na edição de 2022, não significa que a inscrição para o Enem 2023 foi realizada. É necessário se inscrever no exame para participar.

LOGIN

Para realizar a inscrição e os demais procedimentos, os interessados devem utilizar o login único da plataforma Gov.br. No caso de não lembrar a senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta entrar na página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, selecione a opção “Esqueci minha senha”. Feito isso, aparecerão diversas formas de recuperar a conta. O participante, então, deve selecionar uma das alternativas.

ACESSIBILIDADE

O Inep disponibilizou duas versões do edital do exame, voltadas para participantes com deficiência. A primeira, em Língua Brasileira de Sinais (Libras), e a segunda, com adaptações para deficientes visuais – outra novidade desta edição.

As medidas fazem parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep, que visa ampliar as oportunidades de participação da sociedade em seus exames e avaliações.

ORIENTAÇÕES

O portal do Instituto conta com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.