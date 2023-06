Governo do Estado autoriza realização de concurso público para a Emater-RN em 2024

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizou a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos para o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN).



O certame deverá acontecer em 2024, com previsão de 67 vagas, e organização da Secretaria de Estado da Administração (SEAD). As áreas a serem selecionadas ainda não foram definidas pela Emater e estão sendo avaliadas em conjunto com a Unidade Instrumental de Recursos Humanos (UIRH) da autarquia, anunciadas posteriormente.



O último concurso público para provimento de cargos efetivos da Emater-RN foi realizado em 2006, com as primeiras nomeações ainda naquele ano. As últimas convocações ocorreram em 2010. Ao longo desse período, vários servidores se aposentaram, gerando a necessidade de novas contratações.



A Emater-RN possui 156 escritórios locais, 10 escritórios regionais e um escritório central, que funciona no Centro Administrativo do Estado, em Natal. A autarquia oferece serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural a agricultores e agricultoras familiares do Rio Grande do Norte e executa programas e projetos voltados ao setor rural.