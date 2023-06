Inscrições no Sisu do 2ª semestre de 2023 começa dia 19 de junho; confira calendários do Prouni e Fies. As inscrições do Sisu seguem até 22 de junho e o resultado será divulgado no dia 27 deste mês. No mesmo dia, 27 de junho, serão abertas as inscrições para o Prouni, que podem ser realizadas até o dia 30 deste mês. O resultado do Prouni será divulgado em duas chamadas: a primeira será publicada no dia 4 de julho e a segunda no dia 24 do mesmo mês. Já o prazo de inscrições para o Fies é de 4 a 7 de julho e o resultado, em chamada única, será divulgado no dia 11 de julho.

O Ministério da Educação (MEC) publicou os editais com os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O período de inscrição para o Sisu será de 19 a 22 de junho e o resultado será divulgado no dia 27 deste mês. No mesmo dia, 27 de junho, serão abertas as inscrições para o Prouni, que podem ser realizadas até o dia 30 deste mês.

O resultado do Prouni será divulgado em duas chamadas: a primeira será publicada no dia 4 de julho e a segunda no dia 24 do mesmo mês.

Já o prazo de inscrições para o Fies é de 4 a 7 de julho; e o resultado, em chamada única, será divulgado no dia 11 de julho.

Em datas próximas às da abertura de inscrições de cada processo seletivo, o MEC divulgará os quantitativos de vagas a serem ofertadas nas edições deste segundo semestre de 2023 do Sisu, Prouni e Fies, no portal Acesso Único.

A classificação em todos os três processos seletivos será realizada com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo que para o Prouni, serão válidas também as notas obtidas no Enem de 2021. Para os interessados em se inscrever no Fies, serão válidas as notas do Enem, a partir de 2010.

As inscrições para cada um desses processos seletivos são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único. Para mais informações, confira a íntegra dos editais do Sisu, Prouni e Fies.

Fies – inscrições postergadas.

Para os estudantes que tiveram a inscrição postergada de processos seletivos do Fies, anteriores a essa edição para o segundo semestre, a complementação da inscrição na página do Fies deverá ser realizada de 14 a 16 de junho e estará condicionada ao atendimento dos demais requisitos, prazos e procedimentos para a concessão do financiamento, nos termos dos normativos vigentes do Fies.

Cronogramas

Sisu

Inscrições – 19 a 22 de junho

Resultado – 27 de junho

Matrícula dos selecionados – 29 de junho a 4 de julho

Lista de espera – 27 de junho a 4 de julho

Divulgação da lista de espera – 7 de julho

Convocação por meio da lista de espera – a partir de 10 de julho

Prouni

Inscrições – 27 a 30 de junho

Resultados:

Primeira chamada: 4 de julho

Segunda chamada: 24 de julho

Lista de espera – 14 e 15 de agosto

Divulgação da lista de espera – 18 de agosto

Fies

Inscrições – 4 a 7 de julho

Resultado – 11 de julho

Complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única – 12 a 14 de julho

Convocação por meio da lista de espera – 18 de julho a 29 de agosto

Fies – Inscrições postergadas

Complementação da inscrição postergada para o segundo semestre de 2023 – 14 a 16 de junho