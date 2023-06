Criança aprende primeiros socorros em curso de Bombeiro Civil Mirim e salva a vida da prima de 1 ano. O caso aconteceu no dia 12 de maio, no Sítio Cipó, na zona rural de Apodi, mas só veio a público nesta semana, após Paula Santos, mãe de Davi Leite, de apenas 10 anos, contar o caso ao Grupo Core Resgate, por meio do qual o menino realizou o curso de Bombeiro Civil Mirim. Ao MOSSORÓ HOJE, Paula explicou que a pequena Bianca Oliveira, de 1 ano e 3 meses, se engasgou com arroz, quando era alimentada pela mãe. A mãe e a avó da menina entraram em desespero e não conseguiram desengasgá-la, momento em que Davi pegou a prima e aplicou a manobra de Heimlich, fazendo com que ela voltasse a respirar. O menino é uma das mais de 200 crianças que aprenderam técnicas de primeiros socorros por meio do curso, que é ministrado por voluntários, em Apodi e região.

Um menino de apenas 10 anos conseguiu salvar a prima, de 1 ano e 3 meses, que se engasgou com arroz, aplicando nela a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em casos de engasgo por corpo estranho.

O caso aconteceu no dia 12 de maio, no Sítio Cipó, na zona rural de Apodi, mas só veio a público nesta semana, após Paula Santos, mãe de Davi Leite, contar o caso ao Grupo Core Resgate, por meio do qual o menino realizou o curso de Bombeiro Civil Mirim e aprendeu a técnica utilizada no salvamento.

Ao MOSSORÓ HOJE, Paula explicou que Davi estava na casa da avó e a pequena Bianca Oliveira estava sendo alimentada pela mãe. Em determinado momento, a menina se engasgou e perdeu o fôlego.

A mãe e a avó da menina entraram em desespero e passaram a tentar desengasgá-lá, mas sem sucesso. Neste momento, Davi pegou a prima e aplicou a técnica que aprendeu no curso, fazendo com que ela voltasse a respirar.

O menino é uma das mais de 200 crianças que aprenderam técnicas de primeiros socorros, além de outras disciplinas de salvamento e cidadania, por meio do curso, que é ministrado por voluntários, em Apodi e região.

“Como mãe de Davi, fico muito feliz e orgulhosa de saber que meu filho salvou uma vida, jamais poderia esperar que tal situação pudesse acontecer em minha casa. Ressalto aqui a tamanha importância do projeto desenvolvido pela equipe do CORE RESGATE responsável pelo projeto Bombeiros Civis Mirins e, em nome de toda a minha família, agradeço por salvarem a vida de minha sobrinha", disse Paula, que é conselheira tutelar no município de Apodi.

O CURSO

O Curso de Bombeiro Mirim, onde Davi aprendeu as técnicas utilizadas para salvar a vida de Bianca, é realizado na cidade de apodi e região, pelo Grupo Core Resgate.

Em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, Alécio Marinho, que é bombeiro Profissional Civil nível II, socorrista, técnico em enfermagem, e técnico em segurança do trabalho, contou um pouco sobre o curso.

Segundo ele, são oito encontros no total, sempre aos finais de semana, para que as crianças e adolescentes não sejam retirados de suas rotinas de estudos durante a semana.

O curso é voltado para meninos e meninas com idades entre 8 e 16 anos, onde são abordados as disciplinas de ordem unida, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, sexualidade, prevenção contra as drogas e conceitos sobre a família e cidadania. Os alunos também participaram de brincadeiras lúdicas para testar e treinar a disciplina.

Ao final dos oito encontros, os participantes passam por um batismo e ainda recebem um diploma simbólico de conclusão de curso.

O curso é comandado por Wbiraci Cabral e formado por uma equipe multidisciplinar, composta por bombeiro civis, enfermeiros, profissionais de educação física, pedagogos e psicólogos, todos voluntários.

“Sempre escolhemos comunidades da cidade de Apodi, principalmente na zona rural, na qual as informações sempre demoram mais a chegar. Mais de 200 crianças já foram assistidas com o curso. Creio que em julho estaremos retomando as atividade”, disse Alécio.