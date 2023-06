Polo Arraiá do Povo estreia neste sábado (10) com programação a partir das 11h. O polo Arraiá do Povo, instalado no Parque de Exposições Armando Buá, mais conhecido como a Feira do Bode, chega ao MCJ neste sábado (10), com programação diurna, iniciando às 11h. Na estreia, as atrações Forró do Azunhado, Alex do Acordeon, Bonde do Brasil, Zé Lima e Banda Forró Folia garantem a diversidade musical e a animação do público. Ao longo do mês de junho, o polo Arraiá do Povo reunirá grandes shows regionais; veja as atrações dos demais dias.

Neste ano, o “Mossoró Cidade Junina” faz brilhar ainda mais os shows regionais, enaltecendo a cultura e a tradição do São João. O polo Arraiá do Povo, instalado no Parque de Exposições Armando Buá, mais conhecido como a Feira do Bode, chega ao MCJ com programação diurna, iniciando às 11h da manhã.

Ao longo do mês de junho, o polo Arraiá do Povo reunirá grandes shows regionais, com a presença de Kátia Cilene, Waldonys, Amazan, Bonde do Brasil, Cavaleiros do Forró, Bartô Galeno, entre outros. Além dos shows, o espaço dispõe de praça de alimentação, com pratos típicos do Nordeste.

A proposta do novo polo é fortalecer o “Mossoró Cidade Junina” com atrações diurnas, nos fins de semana, com apresentações iniciando às 11h. Quase 20 atrações foram confirmadas para o polo Arraiá do Povo. Serão mais de 30h de shows, com repertório diversificado, animando o público presente no parque de exposições.

Entre as atrações confirmadas estão Forró do Azunhado, Alex do Acordeon, Bonde do Brasil, Zé Lima e Banda Forró Folia; Bruno Martins, Tanda Macedo, Cavaleiros do Forró, Marcus Lucena, Darlan Dias, Forró do Severo, Kátia Cilene, Rhamon Real e Forrozão Puxa Papai; Magno Moraes, Amazan, Waldonys, Bartô Galeno, Forró com Ella, Marina Elali e Ferro na Boneca.

Com o polo Arraiá do Povo, o “Mossoró Cidade Junina” terá pela primeira vez programação diurna, iniciando à tarde, seguindo até o anoitecer. Dessa forma, a Prefeitura de Mossoró fortalece o evento, possibilitando mais opções de entretenimento aos turistas e à população.

A diversidade musical será um dos diferenciais do polo Arraiá do Povo, com shows regionais, com vários ritmos do Nordeste, como forró, xote, xaxado, pé de serra e baião. A programação inicia no sábado (10) e segue aos finais de semana até o dia 24 de junho.