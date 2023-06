MCJ 2023: público lota show do humorista Zé Lezin no Polo Antônio Francisco. O paraibano Nairon Barreto, de 63 anos, o famoso “Zé Lezin”, levou um grande público estimado em mais de duas mil pessoas ao Memorial da Resistência de Mossoró, na avenida Rio Branco, na noite deste domingo (11). O polo é uma homenagem ao poeta mossoroense Antônio Francisco e uma espaço para apresentações artísticas e culturais da cidade e região. “É difícil de descrever. Eu nunca imaginei ter um negócio desse com meu nome. E eu estou muito agradecido a Mossoró. Olha aí, a quantidade de gente no 'meu polo'. Eu acho que já cheguei ao máximo”, declarou, emocionado, Antônio Francisco.

O polo Poeta Antônio Francisco, uma das novidades do “Mossoró Cidade Junina” 2023, presenteou o público mossoroense na noite deste domingo (11) com a apresentação de um dos artistas consagrados do humor contemporâneo brasileiro, o paraibano Nairon Barreto, 63, com seu personagem “Zé Lezin”.

A atração levou um grande público, estimado em mais de duas mil pessoas, ao Memorial da Resistência de Mossoró, na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, onde funciona o novo polo do MCJ.

O primeiro a se encantar com tamanha adesão popular foi o próprio homenageado, o poeta Antônio Francisco, que empresta seu nome ao novo espaço do MCJ.

“É difícil de descrever. Eu nunca imaginei ter um negócio desse com meu nome. E eu estou muito agradecido a Mossoró. Olha aí, a quantidade de gente no 'meu polo'. Eu acho que já cheguei ao máximo”, declarou, emocionado.

“O polo já estreia com um nome potente, que é o do próprio Antônio Francisco. O polo já é um sucesso que a gente vê na adesão do público. Em apenas quatro dias, já foram quase mil pessoas que visitaram a exposição de Antônio Francisco. E aqui, hoje, com “Zé Lezin”, estão cerca de duas mil pessoas para ver o show”, comemorou Igor Ferradaes, secretário de Cultura do Município.

A atuação do humorista Nairon Barreto, "Zé Lezin", na noite deste domingo, foi precedida pela apresentação de quadrilhas juninas e pelo festival de cordel mirim, mostrando a diversidade na proposta de arte e cultura, para a qual foi concebido o novo polo, justificando o título do “Mossoró Cidade Junina” como o “São João mais Cultural do Mundo”.

Durante uma hora de show, o público se encantou com a performance do artista. Espalhada por todos os lados do palco, em ângulo de 360º, a plateia soltou boas gargalhadas e aplaudiu de pé a apresentação. Foi o caso do representante comercial Enéas Pereira, que é natural de Catolé do Rocha-PB, mas que reside há anos em Mossoró.

“Eu sou fã de 'Zé Lezin'. Sou conterrâneo também. Eu soube que ele estaria aqui hoje, então eu vim porque gosto muito dele. Acho ele um humorista arretado. Estamos aqui para prestigiar o artista e às festividades do São João de Mossoró, que todo mundo precisa ver”, declarou o paraibano.

A aprovação dos festejos e da programação também foi compartilhada pelo empresário Paulo Henrique. Presente ao show de “Zé Lezin”, juntamente com esposa e filho, ele revela que tem sido um frequentador assíduo dos festejos, e que como tal não perderia também essa oportunidade de ver a apresentação gratuita, em praça pública.

“É a terceira vez que venho só esta semana ao 'Mossoró Cidade Junina'. A sensação é de que é um investimento maravilhoso da Prefeitura, e pela organização, eu indico a todo mundo que venha. Por isso estou aqui, para ver também esse show de humor”, revelou.

Com um repertório sempre atualizado e sua linguagem popular abordando assuntos e personagens do cotidiano, “Zé Lezin” levou o público ao riso e muitas gargalhadas, em um cenário que se repete em todas as aparições do personagem.

Esta não é a primeira vez que Nairon Barreto se apresenta em Mossoró, tampouco no MCJ, porém, com o novo conceito, organização e diversidade promovidos pela atual gestão municipal para o evento, o humorista se sentiu como se estivesse debutando nos palcos mossoroenses.

“Eu tenho dito às pessoas que elas precisam conhecer mais o São João de Mossoró. Tem o “Chuva de Bala”, um espetáculo maravilhoso, bacana, e outras coisas também. A festa junina se espalha por todos os cantos, com atividades culturais, como essa. Aqui a gente vê uma homenagem ao poeta Antônio Francisco, isso é demais, em um lugar com um acervo bonito. Lugar que tem cultura, eu venho contar e falar das coisas que as pessoas gostam de ouvir, com um humor simples e direto”, declarou o humorista Nairon Barreto, que dá vida ao personagem “Zé Lezin”.

O polo Poeta Antônio Francisco tem se revelado como um grande ponto de encontro dos amantes da cultura nordestina, seja pelas artes plásticas, com amostras culturais, seja com festivais ou apresentações de grupos artísticos e shows com personalidades do humorismo e da música regional.

O prefeito Allyson Bezerra também prestigiou o evento deste domingo, ratificou a intenção da Prefeitura em apoiar à cultura em todas as suas manifestações, sendo o polo recém-criado um espaço dedicado à arte popular.

“O polo Poeta Antônio Francisco é um espaço em que a gente tem o orgulho de dizer que reúne todas as expressões de cultura do Nordeste, da cidade de Mossoró e do nosso Estado. É um polo completo, porque aqui a população verá cordel, poesia, violeiro, sanfoneiro, humor e muito mais. Então a gente tem a felicidade de tê-lo instituído aqui no centro do Corredor Cultural, no coração da cultura mossoroense e fazer essa homenagem em vida a esse artista que já é reconhecido lá fora e que faltava apenas em nome da Prefeitura de Mossoró fazer esse reconhecimento aqui, que agora é feito. E ver hoje esse espaço tomado por essa multidão, com o show de “Zé Lezin”, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, declarou o prefeito.

Com apresentações iniciando sempre às 17 horas, serão ao todo 17 dias de atividades no polo Poeta Antônio Francisco, até 23 de junho, e mais de 40 apresentações no novo espaço da cultura, dentro do MCJ 2023.