Prefeitura de Mossoró inicia curso de tratorista no Polo Maísa nesta segunda-feira, 12

Tem início nesta segunda-feira (12) mais um curso de tratorista promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte (Faern).



A capacitação ocorrerá na comunidade Apama, no polo Maísa, e contará com cerca de 15 moradores. A atividade prosseguirá até a próxima sexta-feira (16). O curso terá carga horária de 30 horas.



Nos dois primeiros dias as aulas começarão às 11h e serão teóricas. Nos demais dias serão as aulas práticas.



O objetivo do curso é tornar o agricultor mais “independente”, de modo que possa diminuir a mão de obra de terceiros, diminuindo os custos com a produção. A medida fará o produtor ter uma maior lucratividade.



“Estamos iniciando hoje mais uma turma do curso de tratorista na comunidade da Apama. Eles terão a oportunidade de aprender a parte teórica e ter o certificado de validade nacional”, destacou o titular da Seadru, Faviano Moreira.