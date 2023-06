Confira a programação dos Polos do Mossoró Cidade Junina para esta segunda-feira, 12

Todos os dias da semana o “Mossoró Cidade Junina” faz brilhar a cultura e a arte no São João mais cultural do mundo. Nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, a noite romântica toma conta do polo Poeta Antônio Francisco, no Memorial da Resistência, e no Circo do Forró, instalado na Praça da Convivência.

POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO

A partir das 17h tem apresentação de quadrilha junina, as 18h a exposição “Por Motivos Diversos”, que conta a vida e a história do Poeta Antônio Francisco e Festival de Cordel Mirim. E as 20h, a apresentação da Orquestra Sanfônica de Mossoró.



POLO CIRCO DO FORRÓ

No Polo Circo do Forró a animação fica por conta de Emído Lima E Forró Mistura Boa a partir das 19h