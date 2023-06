Padre Sátiro é o primeiro Mossoroense a ser agraciado com a medalha Rodolfo Fernandes

A Prefeitura de Mossoró vai entregar nesta terça-feira (13) a medalha “Prefeito Rodolfo Fernandes”. Neste ano, a honraria vai homenagear, em vida, o padre Sátiro Cavalcanti Dantas, um evangelizador que tanto contribuiu com a educação e história de Mossoró.



Aos 93 anos, padre Sátiro Cavalcanti, diretor emérito do Colégio Diocesano Santa Luzia e ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), receberá a honraria máxima da cidade, sendo reconhecido como personalidade de grande importância para o desenvolvimento de Mossoró.



A cerimônia será realizada nesta terça-feira (13), às 21h, no adro da Capela de São Vicente de Paulo, no momento em que antecede a exibição do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. Hoje (13) completa 96 anos da invasão do bando de Lampião a Mossoró.



“Hoje, a medalha 'Prefeito Rodolfo Fernandes' vai homenagear uma grande personalidade da cidade. Padre Sátiro fez história em Mossoró na área da educação, como reitor da nossa UERN e Colégio Diocesano Santa Luzia, como também na evangelização. Uma homenagem, em vida, mais que justa, é reconhecimento de todo o trabalho feito por Mossoró”, disse Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.



Pela internet, os internautas poderão acompanhar a cerimônia através do canal do Youtube da Prefeitura de Mossoró. A transmissão ao vivo iniciará a partir das 21h, direto da Capela de São Vicente, palco do confronto no ano de 1927.