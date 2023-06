Estudantes têm até às 23h59 de hoje para realizar a inscrição no Enem 2023. Já o prazo para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85, no caso dos não isentos, vai até a próxima quarta-feira, 21 de junho. O valor pode ser pago por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). A inscrição será confirmada somente após o pagamento da taxa.

Os interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 devem se inscrever, na Página do Participante, até as 23h59 desta sexta-feira, 16 de junho.

O prazo para pagar a taxa de R$ 85, no caso dos não isentos, vai até a próxima quarta-feira, 21 de junho. O valor pode ser pago por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). A inscrição será confirmada somente após o pagamento da taxa.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas em 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação. O Enem 2023 marca os 25 anos do exame desde a sua primeira aplicação, em 1998.



Os processos seletivos do Ministério da Educação (MEC) usam a nota do Enem para os programas educacionais. Por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os estudantes têm acesso às vagas nas universidades e nos institutos federais, que reservam metade das vagas aos alunos da rede pública de ensino.

O resultado do exame também pode ser usado para ingresso em instituições particulares, com bolsas de 50% a 100% por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), ou com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O participante também pode ingressar em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. São universidades, institutos politécnicos e escolas superiores que têm acordo interinstitucional com o Inep para acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros.

Para realizar a inscrição e os demais procedimentos, os interessados devem utilizar o login único da plataforma Gov.br. No caso de não lembrar a senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta entrar na página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”.

Em seguida, selecione a opção “Esqueci minha senha”. Feito isso, aparecerão diversas formas de recuperar a conta. O participante, então, deve selecionar uma das alternativas.

ATENDIMENTOS

O participante que precisa de atendimento especializado deve realizar a solicitação no momento da inscrição e anexar a documentação que comprove a necessidade do atendimento.

Serão oferecidos recursos para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica.