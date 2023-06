“Arraiá do Povo” deverá se tornar parte oficial da programação anual do MCJ. O prefeito Allyson Bezerra anunciou que vai enviar para votação na Câmara um Projeto de Lei que pretende transformar o “Arraiá do Povo” em parte integrante do "Mossoró Cidade Junina", evitando assim que o polo possa ser descontinuado em edições futuras. Criado para atender os mossoroenses e visitantes com atividades em horário diurno, o polo “Arraiá do Povo” superou as expectativas e também a estimativa de público. Neste primeiro ano, o polo está funcionando aos sábados e domingos, das 11h às 18h, com programação que inclui alimentação, comercialização de produtos orgânicos e apresentações artísticas e culturais.

O anúncio foi feito na tarde do sábado (17), pelo prefeito Allyson Bezerra. Segundo o chefe do Executivo Municipal, nesta semana, um Projeto de Lei (PL), que pretende transformar o “Arraiá do Povo” em parte integrante do "Mossoró Cidade Junina", será enviado para votação na Câmara Municipal de Mossoró.

Criado para atender os mossoroenses e visitantes com atividades em horário diurno, o polo “Arraiá do Povo” superou as expectativas e também a estimativa de público. Neste primeiro ano, o polo está funcionando aos sábados e domingos, das 11h às 18h, com programação que inclui alimentação, comercialização de produtos orgânicos e apresentações artísticas e culturais.

“Para o próximo ano, uma das mudanças aqui no polo ‘Arraiá do Povo’ será a ampliação do espaço, que já estou vendo que esse galpão é pequeno”, destacou o prefeito Allyson.

Neste segundo fim de semana de funcionamento do polo “Arraiá do Povo”, a exemplo dos dois primeiros dias de estreia, o público também lotou o espaço do Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode).

No sábado o público aproveitou as apresentações de Darlan Dias e banda, Forró do Severo, Kátia Cilene e banda “Puxa Papai”. Já neste domingo, subiram ao palco do Arraiá do Povo os cantores Magno Moraes, Amazan, Waldonys e Bartô Galeno.

APROVAÇÃO

O sucesso do “Arraiá do Povo” é apontado pelo próprio público. “Nós estamos achando tudo muito bom, muito bacana. Não conhecíamos e estamos aqui pela primeira vez e encontramos um povo muito acolhedor, festas muito boas, as bandas ótimas. Estamos tentando aproveitar tudo”. O relato é do casal de turistas de Fortaleza/CE, Júnior Castelo Branco e Cleide Lopes.

Outro grupo, composto por seis turistas de Fortaleza, também elogiou o “Arraiá do Povo” e as demais atrações do "Mossoró Cidade Junina".

“Maravilha. Nós estamos gostando muito. Eu me surpreendi porque nós fomos para Campina Grande na semana passada e estamos gostando muito mais daqui”, relatou Edvan Duarte, um dos integrantes do grupo cearense