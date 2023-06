Projeto do deputado Paulinho Freire quer “Pingo da Mei Dia” no Calendário Turístico Oficial Brasileiro

O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) apresentou na Câmara o Projeto de Lei N˚ 3035/2023, para incluir o Pingo da Mei Dia, evento que abre o Mossoró Cidade Junina, no Calendário Turístico Oficial Brasileiro.

O objetivo do PL é celebrar e divulgar nacionalmente o Pingo da Mei Dia, evento que faz parte da programação Mossoró Cidade Junina e abre as festividades juninas em Mossoró. Com estimativa de 200 mil pessoas, o “maior bloco junino do Brasil" conta com trios elétricos, artistas locais e nacionais, além da presença do público desfilando com trajes típicos ao longo do corredor cultural da cidade.

“Queremos dar o devido reconhecimento nacional para o Mossoró Cidade Junina que é a maior e principal festa junina do RN, e o Pingo é a sua grandiosa abertura. Agora, é hora de ampliar seu alcance por todo o Brasil”, frisa Paulinho Freire.



O deputado disse ainda que conta com o apoio de todos os colegas do Congresso para aprovar a medida que valoriza a cultura do Rio Grande do Norte.



“Com a aprovação desse projeto, poderemos inserir o evento no Calendário Turístico Oficial, divulgando essa festa única e especial para toda a população brasileira”, destacou.