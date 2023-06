[COLUNA ESPLANADA] Líder do PSD se fortalece na campanha à presidência da Câmara

[COLUNA ESPLANADA] O deputado Antônio Brito (BA), líder do PSD, está em campanha pela presidência da Câmara – cuja disputa será só em janeiro de 2025. Sua principal força é a atuação na área da saúde e seguridade social. Preside a frente Parlamentar Mista das Santas Casas e a entidade mundial que as representa. Discreto e com trânsito em todas as bancadas, carrega três trunfos: além de ser filiado a um forte partido com assento ministerial, a bancada de 42 deputados que lidera é a 2ª mais fiel ao Governo, atrás do PT, e há dois anos foi o 1º líder a anunciar apoio a Arthur Lira (PP-AL), de quem é amigo. Vai tentar ser o nome do Planalto e de parte da oposição ao mesmo tempo. Outros candidatos, os deputados Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil, e Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, são identificados como nomes da oposição ao Governo.

Brito se fortalece

Minha Sala, Minha Vida

Arthur Lira (PP-AL) vai deixar a presidência em janeiro de 2025, mas já escolheu onde será seu futuro gabinete. Desalojou a Liderança do Governo na Casa, espaço com sete salas e copa privativa, e mandou fazer reforma caprichada. Por tradição, ex-presidentes da Câmara não retornam aos gabinetes originais – simples e menores – e são acomodados em salas especiais no prédio principal do Congresso.

Vaga na Petros

Um dos principais diretores do fundo de previdência dos funcionários da Petrobras, o bilionário Petros renunciou na segunda-feira. Akira Miki, de Seguridades, anunciou sua saída alegando motivos pessoais. Enquanto a Petros indica, em nota oficial, que sua gestão foi importante para o fundo, com avanços em áreas prioritárias, bastidores apontam que faltam ainda cumprimento de metas.

Arcabouço com Reforma

Para garantir segurança e sustentabilidade ao Brasil, o novo Arcabouço Fiscal depende, para dar certo, de “medidas estruturantes”, como a Reforma Tributária. É o que aponta estudo assinado pela diretora da Instituto Fiscal Independente e pelo analista Alexandre Augusto Seijas de Andrade: “O ponto de maior incerteza reside justamente na materialização das receitas necessárias para o cumprimento das metas”.

Prêmio Marco Maciel

A Associação Brasileira de Relações Institucionais (Abrig) vai receber até o dia 25 as inscrições para o Prêmio Marco Maciel – Ética e Transparência na Relação Público-Privada. Instituído em 2017, já foram premiados 100 cases de sucesso que adotaram as boas práticas no setor.

Pé descafeinado

Ainda vai demorar uns 10 anos, mas quem tem intolerância à cafeína ou sonha em beber café antes de dormir, sem perder o sono, terá boa notícia. Pesquisadores do centenário Instituto Agronômico de Campinas já produzem com sucesso um café que sai do pé naturalmente descafeinado. Com mercado garantido na Europa e EUA, os pesquisadores esperam concluir os estudos até 2029 e começar a comercialização em 2033.

# Construtora Paulo Octavio entrega no sábado (24) o Residencial Dalmo Rebello em Águas Claras, DF. # Pesquisa do Sebrae mostra que altas taxas de juros diminuem busca por crédito entre pequenos empresários. # Começa amanhã a Feira de Flores e Plantas do Shopping Jardim Guadalupe (RJ). # PGFN abre edital para negociar dívidas tributárias. # Estudo do Instituto AVV indica que queda nos preços dos carros supera R$ 8 mil nas NFs. # Concursos previstos para 2023 oferecem 5,8 mil vagas para o Governo Federal. # Governo do RJ lança aplicativo Sucata Online para fiscalizar venda de reciclados.

