Programa Mossoró Realiza: município assegura R$ 200 milhões para obras de infraestrutura

A Prefeitura Municipal de Mossoró assegurou R$ 200 milhões para investimento em obras de infraestrutura na cidade. O recurso está garantido em contrato pela Caixa Econômica Federal e contempla grandes obras do Programa Mossoró Realiza.

Entre as principais obras a serem realizadas com os recursos estão obras de pavimentação, construção de pontes, asfaltamento de ruas, adutoras, escolas, e a construção do camelódromo, no Centro da cidade.

É importante destacar que a liberação do recurso foi aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, e se deu em tempo recorde, sem o apontamento de nenhuma diligência a ser realizada pelo município.

Para o prefeito Allyson Bezerra, esse é um dos resultados do trabalho feito no âmbito da responsabilidade fiscal.

"Todas as ações adotadas pela nossa gestão desde o início de 2021 como redução de gastos e pagamento de salário em dia durante todo o período, possibilitaram hoje, de forma rápida, a liberação de recursos para realização de obras importantes e tão esperadas em Mossoró", destacou ele.

Allyson anunciou que nós próximos dias, será publicado no Diário Oficial de Mossoró, a licitação para a construção do camelódromo, do Centro da cidade. “Estamos há várias semanas trabalhando nos projetos e orçamento”, citou o prefeito.

Em reunião com os vereadores nesta quarta-feira (21), no Palácio da Resistência, Allyson agradeceu o apoio dos vereadores para a aprovação do projeto de lei do Programa Mossoró Realiza na Câmara.

“São vereadores que apoiaram investimentos para Mossoró. Recursos que serão usados em obras para o benefício do nosso povo”, destacou o gestor municipal.

Votaram a favor do Programa Mossoró Realiza os seguintes vereadores: Lawrence, Genilson Alves, Raério Araújo, Costinha, Wiginis do Gás, Lucas das Malhas, Marckuty da Maísa, Ricardo de Dodoca, Lamarque, Édson Carlos, Gideon Ismaias, Zé Peixeiro, Francisco Carlos, Didi de Arnor, Naldo Feitosa e Larissa.