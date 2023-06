Portugal: Seleção Brasileira perde para o Senegal com dois gols de Mané

O que em outras épocas seria um jogo relativamente fácil, a partida em que a Seleção Brasileira enfrentou a do Senegal, no dia 20 de junho, em Lisboa, Portugal, se transformou numa grande decepção para os torcedores brasileiros.

Resultado final: 4 x 2 de virada para o Senegal.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a Seleção Brasil entrou em campo sob o comando interino de Ramon Menezes. Saiu na frente do placar, com gol de Lucas Paquetá. Ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, Habib Diallo empatou. 1 a 1.



O que parecia ser jogo fácil, complicou para os brasileiros. Marquinhos tentou tirar a bola e terminou fazendo contra. Brasil 1 x 2 Senegal. Aos 9 minutos de jogo, Mané bateu colocado, sem chances do goleiro Ederson, da seleção brasileira, ampliando o placar.

3 minutos Marquinhos marcou, mas a seleção brasileira parecia envolvida pelos senegaleses. Com o placar 3 x 2, já no final do jogo, o goleiro Ederson derrubou Nicolas Jackson. Mané bateu e selou o placar final em 4 x 2, pegando o torcedor brasileiro contrariado.

Outros grandes jogos estão previstos para acontecer ainda esta semana, opção para quem não apostou na “zebra” em Lisboa. La Liga divulgou a tabela de jogos da temporada 2023 /2024 do Campeonato Espanhol. Começa no dia 11 de agosto.

Para quem gosta de acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro, confira o calendário de partidas de 19 a 25de junho. Opções de grandes jogos pela Europa não faltam, inclusive no milionário futebol do Reino Unido. Só ficar atento.

Quanto à seleção Brasileira, esta volta a jogar em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo será contra a Bolívia em casa. O segundo confronto será contra o Peru, fora de casa. Até o final do ano, a Seleção fará seis partidas pela competição.