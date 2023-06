Denarc deflagra operação para combater a venda ilegal de anabolizantes em Mossoró

Na manhã desta quarta-feira (28) a Delegacia de Narcóticos de Mossoró (DENARC), deflagrou uma operação visando o combate a venda ilegal de anabolizantes. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em lojas de suplementos da cidade e na residência de um dos alvos.

Na casa em questão, os policiais apreenderam diversos produtos, que seriam vendidos de forma irregular, sem autorização dos órgãos responsáveis, como é o caso da Vigilância Sanitária.

De acordo com a informações da Delegada Isabella Turl, da Denarc, os envolvidos podem responder pelo crime de enquadrado no artigo 273 do código penal, inserido no capítulo dos crimes contra a saúde pública, descrevendo como conduta ilícita, o ato de falsificar, corromper ou adulterar, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A pena para este crime é de reclusão, variando de 10 a 15 anos, e multa.

Ainda segundo a delegada, a polícia civil segue em diligências e, ao longo das investigações, caso realmente se configure o crime, poderá haver a expedição de mandados de prisão dos envolvidos.