Suspeito de homicídio é baleado ao entrar em confronto com a polícia, em Areia Branca. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (28). De acordo com informações do delegado Rafael Laboissiere, a polícia civil recebeu informações de que havia uma pessoa armada, no bairro Iraque. Quando a equipe chegou ao local para averiguar a situação, o suspeito correu para dentro de uma casa. Quando os agentes se aproximaram foram recebidos por disparos de arma de fogo. Houve revide e o homem acabou baleado. Ele foi socorrido para o Hospital de Areia Branca e seu estado de saúde é desconhecido. Ainda segundo o delegado, o homem é suspeito de vender drogas na região e de ter praticado um homicídio na cidade, no início deste ano.

FOTO: REPRODUÇÃO