[COLUNA ESPLANADA] Bancada do agro amenizou críticas do Governo Lula

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2023 - Nº 3.643

Cala-boca & custo

A bancada do agro já amenizou as críticas ao Governo Lula da Silva III nos últimos dois dias. O Governo federal destinou R$ 435,8 bilhões para o crédito rural com juros baixos. Serão R$ 364,2 bilhões para a agricultura de exportação e mais R$ 71,6 bilhões para pequenos e mini produtores responsáveis pelo abastecimento interno. Este volume recorde de recursos destinados pelo Governo Lula será a moeda política para “calar a boca” dos ruralistas que queriam reeleger Bolsonaro. O desafio para o presidente é que, além de ficar refém do presidente da Câmara, Arthur Lira, e sua bancada suparpartidária de 200 deputados, Lula já gastou todo seu capital político do ano no 1º semestre.

Nó tributário

A Reforma Tributária ainda precisa superar muitas diferenças até ser aprovada. As empresas cerealistas, por exemplo, reclamam que vão pagar mais imposto que as cooperativas que concorrem no mesmo mercado de compra de grãos. O presidente da associação das empresas, o ex-deputado Jerônimo Goergen, pressiona o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para conceder as mesmas vantagens que as cooperativas.





Saldo do BNB

O deputado Eunício Oliveira (MDB-CE) apresentou projeto que prevê a renegociação de dívidas de pequenas empresas devedoras do Banco do Nordeste (BNB). Entre 2016 e 2019, uma lei do congressista possibilitou a renegociação dos empréstimos atrasados no banco público que ultrapassavam, na época, R$ 12 bilhões. O montante de agora ainda não foi calculado, mas a crise econômica dos últimos três anos aponta calote maior.

Dia da Democracia

A Câmara Legislativa do DF aprovou projeto do deputado distrital Gabriel Magno (PT) que institui o 8 de janeiro como o Dia em Defesa da Democracia na capital. A data passa a integrar o calendário oficial de eventos de Brasília para relembrar a tentativa de golpe por bolsonaristas que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF.

Defesa da Amazônia

O Congresso ganhou mais uma frente mista: agora é a em defesa da Amazônia. O objetivo do grupo é discutir a pauta da região além do meio ambiente, tema considerado insuficiente pela presidente do grupo, deputada professora Maria Goreth (PDT-AP), para a definição das políticas públicas para a região. Ela defende a exploração de petróleo no estuário do Amazonas como alternativa econômica ao baixo IDH da região.

Nova frente

O potencial ministro do Turismo, deputado Celso Sabino (União-PA), puxou mais holofotes para ele. Com o mote de combate à corrupção. Surgiu nesta semana mais uma iniciativa. Ele lançou a Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública. Em 2009 e 2019 outras frentes com o mesmo objetivo foram criadas, mas sem muita consequência prática.

ESPLANADEIRA

# CAIXA vai financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo Minha Casa, Minha Vida. # RenovaBR tem inscrições até 28 de julho para curso de candidato às eleições de 2024. # Pesquisa da ADP aponta que 87% dos trabalhadores esperam receber aumento salarial em 2023. # B3 pretende usar IA para levar educação financeira a investidores. # Dados da ABAC indicam que número brasileiros que optaram por consórcio cresceu 11%. # Genildo Lins assume nova diretoria na Confederação Nacional das Seguradoras.

