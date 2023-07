Prefeitura de Mossoró inicia inscrições para o programa “Jovem do Futuro”

As inscrições teve início nesta quinta-feira (29) e se estenderá até o próximo 11 de julho. A divulgação do resultado preliminar ocorrerá dois dias depois. A convocação para a entrega da documentação está prevista para acontecer de 17 a 19 do mesmo mês. O resultado final será em 27 de julho. Para ter acesso e se inscrever no “Programa Jovem do Futuro” os adolescentes deverão atender aos seguintes requisitos: Ter idade entre quinze e dezoito anos; Residir em Mossoró; Estar regularmente matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal; Possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo; A família estar inscrita no Cadastro Único; Preencher corretamente o formulário de inscrição disponível em https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br; e Comprovar corretamente as informações prestadas na inscrição.

A Prefeitura de Mossoró torna público o processo seletivo para acesso ao programa “Jovem do Futuro” 2023, com a publicação do edital para abertura do certame, que contemplará 1.000 vagas neste ano. O programa se constitui em um conjunto de ações desenvolvidas pelo Município para garantir aos adolescentes mossoroenses, formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo.

Conforme o cronograma disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), as inscrições têm início nesta quinta-feira (29) e se estenderá até o próximo 11 de julho. A divulgação do resultado preliminar ocorrerá em 13 de julho. A convocação para a entrega da documentação está prevista para acontecer de 17 a 19 do mesmo mês. O resultado final será em 27 de julho.

Para ter acesso e se inscrever no “Programa Jovem do Futuro” os adolescentes deverão atender aos seguintes requisitos: Ter idade entre quinze e dezoito anos; Residir em Mossoró; Estar regularmente matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal; Possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo; A família estar inscrita no Cadastro Único; Preencher corretamente o formulário de inscrição disponível em https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br; e Comprovar corretamente as informações prestadas na inscrição.

O processo de seleção para as vagas disponíveis respeitará um ranking elaborado a partir da menor para a maior renda per capita, restando aprovados os candidatos que estiverem mais bem colocados na quantidade de vagas de cada polo.

O programa visa proporcionar aos jovens mossoroenses formação cidadã, com vistas ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos jovens, por meio da realização de aulas, palestras, seminários e oficinas sobre os direitos das crianças e adolescentes e seu papel na sociedade, além de fomentar e potencializar, por meio de cursos e capacitações, o desenvolvimento das habilidades e dos talentos da juventude, incentivando o empreendedorismo.

O “Jovem do Futuro” tem ainda como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho por meio de cursos de formação profissional, nas mais diversas áreas e profissões com foco na geração de emprego e renda e trabalhar a inclusão social de forma a reduzir os impactos das expressões da questão social na vida dos jovens, manifestadas por meio de violência, violações, privações ou qualquer outro tipo de ataque aos seus direitos.

Confira aqui link do edital.

CONFIRA VAGAS POR POLO:

Polo 1 (Santo Antônio, Estrada da Raiz, Santa Helena, Bom Jardim e adjacências) – 150 vagas

Polo 2 (Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Doze Anos, Alto da Conceição, Boa Vista e Adjacências) – 125 vagas

Polo 3 (Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Planalto 13 de Maio, Alameda dos Cajueiros e adjacências) – 100 vagas

Polo 4 (Barrocas, Paredões e adjacências) – 100 vagas

Polo 5 (Dom Jaime Câmara, Walfredo Gurgel, Liberdade, Sumaré, Bom Jesus e adjacências) – 100 vagas

Polo 6 (Aeroporto, Nova Betânia, Quixabeirinha, Dix-Sept Rosado e adjacências) – 75 vagas

Polo 7 (Abolições e adjacências) – 75 vagas

Polo 8 (Santa Delmira, Redenção, Nova Mossoró, Santa Júlia e adjacências) – 75 vagas

Polo 9 (Vingt Rosado, Pintos, Rincão, Parque Universitário e adjacências) – 50 vagas

Polo 10 (Maisa e adjacências) – 25 vagas

Polo 11 (Jucuri e adjacências) – 25 vagas

Polo 12 (Barrinha, Nova Esperança, Riacho Grande e adjacências) – 25 vagas

Polo 13 (Hipólito, Mulungunzinho, Quixaba e adjacências) – 25 vagas

Polo 14 (Piquiri, Passagem de Pedras e adjacências) – 25 vagas

Polo 15 (São João da Várzea e adjacências) – 25 vagas