Homem é assassinado a tiros após ter casa arrombada, nas Malvinas. O corpo de Carlos Alexandre de Morais, de 42 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30), em uma residência localizada na Avenida Antônio Bento. Um popular acionou o Samu ao chegar ao local e encontrar a vítima caída, com bastante sangue próximo a ela. Chegando à residência, os médicos constataram que o homem já estava em óbito e que não se tratava de morte natural. Diante disto, as polícias militar e civil foram acionadas, juntamente com o Itep. O caso será investigado pela DHPP.

Um crime de homicídio foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (30), nas Malvinas, região do Dom Jaime Câmara, em Mossoró.

A vítima, Carlos Alexandre de Morais, de 42 anos, foi encontrada morta dentro de casa, localizada na Avenida Antônio Bento, enrolada em uma lençol.

Uma ambulância do Samu ainda foi acionada por um popular que, chegando ao local, encontrou a casa aberta e o homem caído no chão, próximo a grande quantidade de sangue. Ao verificar o corpo, o médico do Samu constatou que a vítima já estava em óbito e que não se tratava de morte natural.

Diante disto, a polícia militar foi acionada para fazer o isolamento do local do crime. Em seguida, foram acionadas a polícia civil e o Itep, para iniciar as investigações.

Carlos Alexandre, que era natural do município de Assu, foi morto por disparos de arma de fogo. Nenhuma testemunha foi encontrada.

Ele já tinha passagem pelo sistema prisional por um crime de estupro e também já era acusado por outro crime do mesmo tipo.

De acordo com o delegado Caetano Balmanm, que atendeu a ocorrência, ainda não é possível saber se a execução teria ligação com esses crimes.

A motivação, bem como autoria do homicídio, serão investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP).