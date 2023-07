Cursinho Popular Dona Clinária fará preparação de estudantes de Mossoró para o Enem 2023. Iniciativa da Deputada Isolda Danta, o projeto cursinho popular será lançado neste sábado (1º). Trata-se de um projeto educacional que pretende oferecer preparação gratuita para estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas de Mossoró. Inicialmente o projeto contemplará apenas as Escolas Estaduais Monsenhor Raimundo Gurgel e Escola Estadual Professor José Nogueira, em um período de 6 meses de preparação; saiba como se inscrever.

Junto aos movimentos sociais e professores voluntários da rede pública, a deputada estadual Isolda Dantas lança, neste sábado, 01, um cursinho popular para capacitar estudantes em situação de vulnerabilidade econômica visando o Exame Nacional do Ensino Média (Enem).

O Cursinho Popular é um projeto educacional que pretende oferecer preparação gratuita para estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas de Mossoró.

O projeto nasceu em 2021 com a proposta de oferecer aulões sobre os conteúdos do Enem para buscar uma preparação em condições de igualdade com todos os candidatos. A partir deste ano de 2023, com o apoio dos movimentos sociais, o projeto ganha uma nova dimensão com a oferta de aulas regulares aos sábados à tarde.

Inicialmente o projeto contemplará apenas duas escolas: Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel e Escola Estadual Professor José Nogueira, em um período de 6 meses de preparação, pensando em uma educação libertadora e popular oriunda de trocas, vivências e práticas.

A partir deste sábado, dia 01, na Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel, os alunos terão acesso a apresentação da metodologia do curso preparatório que será abrangente, com aulas ministradas por professores que possuem vasta experiência para o estilo da prova.

Para Américo Oliveira, coordenador do projeto, a expectativa é de ver um aumento significativo no número de estudantes engajados e comprometidos, prontos para aproveitar ao máximo essa oportunidade de preparação para o Enem. “Com dedicação mútua, estamos construindo um caminho para um futuro promissor e igualitário para todos”, disse Américo.

“Em 2021, testemunhamos o sucesso dos aulões, com uma participação entusiasmada dos alunos interessados. Agora, com o início as aulas regulares, nossas expectativas estão ainda mais elevadas. Estamos confiantes de que o Cursinho Popular Dona Clinária se consolidará como uma referência educacional de reforço, proporcionando aos alunos e alunas das escolas uma base de conhecimento, habilidades e confiança necessária para alcançar os sonhos acadêmicos”, declarou Isolda.

O nome do curso é uma homenagem à Dona Clinária, antiga moradora do bairro Alto de São Manoel (Papôco), que se constituiu referência com sua sabedoria e fomentou nos corações de muitas gerações o gosto pela cultura popular, através dos festejos e brincadeira com boi de Reis.

Serviço

Cursinho Popular Dona Clinária

Inscrições: https://forms.gle/pEToUU1Ku54pB3Ae7

Horário: 13h às 17h

Endereço: Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel – R. Jaen Menescal, s/n – Lagoa do Mato, Mossoró/RN

Início das aulas: 08/07

Endereço: Escola Estadual Professor José Nogueira – R. Seis de Janeiro, s/n – Santo Antônio, Mossoró/RN

Início das aulas: 15/07

Contato para dúvidas: 84 99625-6983 (Whatsapp)