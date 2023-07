Idoso de 68 anos é dopado e roubado após fazer saque em caixa eletrônico, em Assú

Uma mulher de 46 anos foi presa pelo crime. De acordo com a Polícia Civil, ela abordou a vítima na manhã da quinta-feira (29) e ofereceu um doce "batizado". Após o idoso ingerir a droga, os dois foram a uma casa abandonada. Ele dormiu e a mulher subtraiu cartões de débito e crédito da vítima, além de uma quantia em espécie. O homem desapareceu por horas e os familiares chamaram a polícia, que realizou diligências. A golpista foi identificada pelas compras através do cartão de crédito e por um saque de quase R$ 4 mil em um caixa eletrônico, no município de Macau. Após a prisão em flagrante, a mulher confessou o crime e indicou o local onde a vítima estava.