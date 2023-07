[COLUNA ESPLANADA] Admissões sem concursos na Apex da Flórida devem virar alvo do TCU

[COLUNA ESPLANADA] Os problemas da família Cid não acabam. O general da reserva Mauro Cezar Cid foi exonerado da unidade da Apex da Flórida (a agência de exportação do Governo do Brasil) em janeiro com a mudança de Governo. Amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o oficial é pai do tenente-coronel Mauro Cid, preso por adulterar o cartão de vacina do então chefe e agora investigado por suspeita de tentativa de golpe de Estado. Mesmo fora do cargo, Cid pai conseguiu manter como gerentes na agência Fernando Spohr e Paola Buono. Admitidos sem concurso e com salários de US$ 10 mil mensais, cada, as contratações dos funcionários devem virar alvo de investigação do Tribunal de Contas da União, garantem fontes do orgão.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2023 - Nº 3.646

Apex da Flórida no alvo

Os problemas da família Cid não acabam. O general da reserva Mauro Cezar Cid foi exonerado da unidade da Apex da Flórida (a agência de exportação do Governo do Brasil) em janeiro com a mudança de Governo. Amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o oficial é pai do tenente-coronel Mauro Cid, preso por adulterar o cartão de vacina do então chefe e agora investigado por suspeita de tentativa de golpe de Estado. Mesmo fora do cargo, Cid pai conseguiu manter como gerentes na agência Fernando Spohr e Paola Buono. Admitidos sem concurso e com salários de US$ 10 mil mensais, cada, as contratações dos funcionários devem virar alvo de investigação do Tribunal de Contas da União, garantem fontes do orgão.

Avalista, porém..

Líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB) considera que o partido se transformou no avalista da governabilidade desta gestão Lula da Silva III, com seus 59 deputados, nove senadores, quatro governadores e 592 prefeitos. Porém avisa que isso só será garantido se a legenda conquistar, claro, mais um endereço de bloco de poder na Esplanada dos Ministérios, além do Turismo, Integração e Comunicações.





Comércio verde

A CNI propõe ao Congresso e à União criarem o Sistema de Comércio de Emissões de CO2 no mercado e defende o modelo “cap and trade” de precificação e comercialização das emissões do gás. Governo e empresários acordaram que os primeiros setores regulados serão aço, cimento, alumínio, vidro e energia.

Destino lavoura

A Operação Acolhida de venezuelanos, do Governo do Brasil, realocou 13.101 imigrantes de janeiro a maio, levantou a Coluna. Boa parte deles vai para lavouras, apontam fontes. O Sul do País é destino frequente. Os Estados que mais receberam os venezuelanos desde 2018, início da operação, foram Santa Catarina (22.031), Paraná (18.921) e Rio Grande do Sul (16.341).

Bola no interior

A Confederação Brasileira de Futebol continua sua interiorização a fim de implementar Centros de Treinamento de Futebol de base. Depois de Macapá, agora paga dois arqueólogos para análise de um terreno para CT em Teresina (PI).

Radiografia nacional

Vem campanha grande de mídia. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República pediu ao Ministério da Saúde a lista do DataSUS para conhecer o perfil do brasileiro. É o banco de dados mais completo do País.

ESPLANADEIRA

# Banco PAN promove feirão de renegociação de dívidas com descontos de até 90%. # Programa da Hydro com a Prefeitura de Paragominas (PA) abre inscrições para curso gratuito de alfabetização de adultos. # Ultragaz inaugura ponto de autoatendimento 24h em Lagoa da Prata (MG). # Projeto Cores do Amanhã realiza pintura de grafites em muros de escolas estaduais de São Paulo. # Pesquisa da PageGroup mostra que 96% dos profissionais estão abertos a novas oportunidades de emprego. # 27% das cidades paulistas não apresentaram plano para captação de recursos da Lei Paulo Gustavo.