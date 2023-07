Força-tarefa cumpre mandados contra líderes de facção e advogados que repassavam “salves”, no RN. Nesta terça-feira (4), cerca de 110 policiais estão cumprindo 26 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão em municípios do RN e da Paraíba. Também estão sendo bloqueadas judicialmente diversas contas bancárias. A ação é realizada no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a autoria do “salve” realizado em março de 2023. Entre os alvos da operação estão três advogados, suspeitos de levar e trazer informações dos apenados para além dos muros dos presídios, além de líderes de facção criminosa, apontados como responsáveis por coordenar os recentes ataques ocorridos em vários municípios do Rio Grande do Norte.

A Força-Tarefa Susp Natal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4) a Operação FAVENS, destinada a combater crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação conjunta envolveu a Polícia Federal, Polícia Civil e a Polícia Militar e contou com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC-RN).

Cerca de 110 policiais estão cumprindo 26 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e São José de Mipibu/RN, além de Campina Grande e João Pessoa/PB. Também estão sendo bloqueadas judicialmente diversas contas bancárias.

A ação de hoje é realizada no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a autoria do “salve” realizado em março de 2023, por meio do qual foi identificada a origem dessa comunicação, bem como a atuação de facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas e outros crimes graves através da utilização de advogados para levar e trazer informações dos apenados para além dos muros dos presídios.

Também se identificou que a organização criminosa arrecadou dinheiro, combustível, armas, munições e até mesmo explosivos.

Entre os alvos da operação estão três advogados, além de líderes da facção apontados como responsáveis por coordenar os recentes ataques ocorridos em março deste ano em vários municípios do Rio Grande do Norte.

Os investigados poderão responder por organização criminosa e tráfico de drogas e, se condenados, cumprir pena de até 23 anos de reclusão.

A Força-Tarefa Susp de Natal/RN é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED), para o enfrentamento ao crime organizado.