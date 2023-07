Menina de 7 anos realiza sonho de comemorar seu aniversário no batalhão da PM, em Mossoró. A mãe de Maria Cecília Albano da Costa, Fabiana Delfino Albano da Costa, contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que a filha sempre foi apaixonada pela polícia e que, desde cedo, sempre que via um policial fardado, corria para abraçá-lo. Nesta quinta (6), a família foi recebida no 12º BPM, em Mossoró, para celebrar os 7 anos de Cecília. Fabiana levou um bolo e disse que a filha sabia sobre a festa, mas que ela ficou em choque ao chegar ao local e ver tantos policiais esperando para comemorar com ela.

FOTO: CEDIDA