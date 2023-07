Suspeita de matar mulher a facadas se apresenta na delegacia de plantão e confessa o crime, em Mossoró. O caso aconteceu no sábado (1º), mas Ana Paula Batista da Costa só foi conduzida à delegacia na noite desta quinta-feira (6), quando foi abordada pela Polícia Militar e decidiu se apresentar, voluntariamente, para confessar o crime. Joana Darc de Araujo Mendonça sofreu duas facadas, em uma conveniência de posto, localizado na Ilha de Santa Luzia, e ainda chegou a ser socorrida para UPA do Alto de São Manoel, mas acabou não resistindo. Apesar de confessar o crime na delegacia de plantão, por não haver flagrante e nem prisão preventiva decretada contra ela, Ana Paula foi liberada. O inquérito irá correr agora na DHPP, que também deverá solicitar a prisão da suspeita.

Uma mulher identificada como Ana Paula Batista da Costa, se apresentou à delegacia de plantão de Mossoró, na noite desta quinta-feira (6), onde foi ouvida pelo delegado Luís Antônio e confessou ter desferido as facadas que mataram Joana Darc de Araujo Mendonça.

O crime aconteceu no sábado (1º), em uma conveniência de um posto de combustíveis, localizado na Ilha de Santa Luzia.

De acordo com o delegado, Ana Paula contou que no sábado, bebia com uns amigos quando Joana chegou ao local. Segundo ela, assim como em outras ocasiões, a vítima passou a provocá-la e que, inclusive, teria ferido a pena dela com um golpe de canivete.

Depois disso, as duas teriam iniciado uma discussão e, em determinado momento, a autora puxou uma faca e desferiu dois golpes contra a vítima.

Joana ainda chegou a ser socorrida para a unidade de pronto atendimento do Alto de São Manoel, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Ainda conforme o delegado Luís Antônio, após a confirmação do óbito da vítima. Ana Paula passou a ser procurada pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP).

Na noite desta quinta, ela foi encontrada por uma guarnição da Polícia Militar e, ao ser abordada, decidiu se apresentar, voluntariamente, para confessar o crime.

Como não houve flagrante e nem havia mandado de prisão preventiva expedido contra ela, a mulher foi ouvida e liberada. O inquérito irá correr agora na DHPP, que também deverá solicitar a prisão da suspeita.