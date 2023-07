Após 20 anos sem concurso, Polícia Militar do RN forma 78 oficias da saúde

“Um marco importante para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte.” Assim, a governadora Fátima Bezerra classificou a conclusão do Estágio de Adaptação que marca a formação de 78 novos oficiais da saúde que ingressarão na corporação. A solenidade foi realizada nesta sexta-feira (07), na Academia de Polícia Militar, depois de 20 anos sem a realização de concurso para oficiais da saúde na PMRN.



“Este é um momento muito singular. Porque lá se vão mais de 20 anos. Mais de duas décadas que esta instituição, a gloriosa Polícia Militar do meu Estado, esperava por este momento”, comemorou a governadora.



Os oficiais ingressaram através de concurso realizado em janeiro de 2022, que contemplou 78 vagas para Oficiais de Saúde. A turma recebe o nome de Francisco Edênio Rego Costa, homenagem póstuma ao Capitão da Polícia Militar, médico e corregedor do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern).



“Ao longo desses cinco anos à frente dos destinos do povo do Rio Grande do Norte, exercendo a função tão honrosa de governadora, temos feito muitos esforços, muitos investimentos no que diz respeito à valorização dos policiais e ao fortalecimento da nossa Polícia Militar, inclusive no campo de recomposição do efetivo”, ressaltou a chefe do Executivo Estadual.



O estágio teve início em janeiro de 2023 e agora chega ao término, celebrando a preparação e capacitação dos profissionais. “Nós, que fazemos parte da Polícia Militar, esperávamos há muito tempo este momento”, afirmou o coronel Alarico Azevedo, comandante-geral da Polícia Militar do RN. Ele ressaltou a importância da solenidade depois de mais de 20 anos. “Não são dois anos, não são 12 anos, são 20 anos de espera. Estamos formando hoje o grupamento, os oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar, que irão trabalhar em nosso Hospital da Polícia em Natal e em Mossoró. Eles estarão dando suporte a todo nosso efetivo da Polícia Militar e também à população do Rio Grande do Norte”, afirmou Coronel Alarico.