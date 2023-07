PRF potiguar é preso no Mato Grosso com 540 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína. A prisão do homem, identificado apenas como Raphael, aconteceu no final de semana, próximo à cidade de Nova Xavantina. Segundo informações da PMMT, ele, juntamente com uma comparsa, sofreu um acidente e capotou o carro onde transportava a droga. Na sequência, praticou um assalto a uma caminhonete para seguir viagem com a carga. A vítima do assalto chamou a Polícia Militar, que iniciou as buscas pelos suspeitos. Os dois chegaram a abandonar o veículo e fugir a pé por uma região de mata, mas acabaram sendo presos. A PRF/RN confirmou a prisão e informou que o policial é lotado no estado de Rondônia. "A nossa Corregedoria acompanha o caso", informou a corporação; entenda o caso e a sequência dos fatos.

Um policial rodoviário federal do Rio Grande do Norte foi preso no fim de semana, no município de Nova Xavantina, interior do Mato Grosso.

O homem, identificado apenas como Raphael, estava transportando mais de 540 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína e foi preso durante a tentativa de fuga.

O policial rodoviário federal, que também já foi policial militar no Rio Grande do Norte, estava junto a uma mulher identificada como Suzielle, em uma caminhonete com a droga, quando capotou o carro no município de Canarana, na zona rural do Mato Grosso.

Segundo informações da PM/MT, por volta de 23h, a equipe da 5ª Cia de PM de Canarana retornava pela rodovia MT-242, após serviço de patrulhamento, e encontrou na beira da pista um senhor que informou que seu carro, uma F250, havia sido roubado por um casal.

De acordo com o homem, ele estava a caminho da cidade de Canarana quando visualizou uma caminhonete S-10 acidentada na beira da rodovia e duas pessoas pedindo ajuda. Ao parar o carro, um suspeito armado ordenou que fosse colocada diversas malas dentro da carroceria da F250 e que o motorista dirigisse em direção a cidade.

A vítima ainda informou que ao perceber que as bagagens se tratavam de entorpecentes, abandonou o veículo e fugiu pela mata até visualizar uma viatura da PM.

Diante das informações, militares iniciaram diligências e se depararam com o carro roubado em alta velocidade pela rodovia. Os militares deram ordens de parada ao condutor, que foram desobedecidas.

Em determinado momento, o veículo entrou em uma região de mata e o casal fugiu a pé. Os policiais entraram na mata e conseguiram localizar e abordar a mulher, que foi detida.

De volta ao veículo roubado pela dupla, a equipe policial identificou que a carroceria estava carregada de malas com entorpecentes e solicitou reforço para apreender todo o material.

Ainda na vistoria pelo veículo, foram encontradas a quantia de R$ 4,1 mil em dinheiro e um estojo de pistola vazio.

A suspeita recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a Delegacia da cidade, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Ainda segundo a PMMT, com a descrição do suspeito em mão, a Polícia Militar se mobilizou para iniciar as buscas por Raphael.

Ele foi encontrado próximo à cidade de Nova Xavantina, após denúncias anônimas, que deram conta de seu paradeiro em um ponto de táxi onde ele pegou um carro para seguir com sua fuga. Os policiais então montaram duas barreiras e, na segunda, conseguiram efetuar a prisão.

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte confirmou a prisão e informou que o policial é lotado no estado de Rondônia. "A nossa Corregedoria acompanha o caso", informou a corporação.