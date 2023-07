Foragido da justiça é assassinado a tiros após praticar assalto no bairro Aeroporto. A vítima, identificada como Franciscleber Maxuel de Oliveira Junior, estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, mas andava com um bloqueador para impedir a transmissão do sinal do equipamento. O crime aconteceu por volta das 16h20 desta segunda-feira (10), na Av. Felipe Camarão (BR-405), no bairro Aeroporto, em frente a Faculdade de Medicina da UERN, em Mossoró. De acordo com a Delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, o homem, juntamente com outros comparsas, havia acabado de roubar uma motocicleta e uma Hilux. O grupo foi perseguido por um popular não identificado, que baleou Francicleber no momento em que ele fugiu na motocicleta roubada. Os demais conseguiram fugir com destino ignorado.

Um crime de homicídio foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (10), no município de Mossoró. A vítima foi identificada como Franciscleber Maxuel de Oliveira Junior. Ele estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, mas andava com um bloqueador para impedir a transmissão do sinal do equipamento.

O caso aconteceu por volta das 16h20, na Av. Felipe Camarão (BR-405), no bairro Aeroporto, em frente a Faculdade de Medicina da UERN, em Mossoró.

De acordo com a Delegada Cristiane Magalhães, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, juntamente com outros dois indivíduos, realizaram um assalto a uma motocicleta e uma caminhonete Hilux, momento antes do homicídio.

O grupo teria sido perseguido por um popular não identificado, que alvejou Francicleber no momento em que ele fugia na motocicleta roubada. Os demais conseguiram fugir na Hilux, com destino ignorado.

De acordo com o perito do Itep, Marcos Dayan, a vítima foi ferida na região da cabeça e do tronco, regiões de grande letalidade. Não foi possível saber o calibre da arma utilizada. Caso algum projétil seja retirado do corpo durante o exame de necropsia, poderá ajudar a identificar a origem dos disparos.

Franciscleber foi identificado, extraoficialmente, por meio de sua tornozeleira eletrônica, a identificação oficial só será realizada posteriormente, no Itep, visto que ele não estava portando documentação.

Além da motocicleta roubada, a polícia também recuperou com a vítima 3 celulares e o bloqueador de sinal. Os celulares serão entregues à Defur, para verificação se também são produtos de roubo.