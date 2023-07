Prefeitura de Porto do Mangue não repassa valor de pensão alimentícia e motorista é preso injustamente. Washington Luiz Bezerra Figueiredo, de 41 anos, trabalha há 17 anos como motorista concursado da Prefeitura de Porto do Mangue. Até junho de 2019, o valor da pensão alimentícia devido à filha dele era descontado em contracheque e repassado diretamente pelo município à mãe da menina. No entanto, após esta data, a Prefeitura continuou realizando o desconto, porém não efetuou mais o repasse. Apesar de provar que o valor estava sendo descontado, a ex-companheiro acionou a justiça e Washington acabou preso injustamente, nesta segunda-feira (10).

O motorista Washington Luiz Bezerra Figueiredo, de 41 anos, tem 17 anos de serviços prestados à Prefeitura de Porto do Mangue-RN, região do Vale do Açu.

Servidor concursado, exemplar, respeitador, de família, sempre exerceu sua função de motorista da ambulância com muita responsabilidade, porém, às 18h desta segunda-feira (10), foi apresentado ao policial penal responsável pelo seu encarceramento na Cadeia Pública de Mossoró, onde foi preso.

Washington teve a prisão decretada pela Justiça Estadual, por um crime que ele não cometeu: falta de pagamento de pensão alimentícia.

O caso foi ocasionado pela irresponsabilidade dos agentes da Prefeitura de Porto do Mangue e pela morosidade da Justiça Estadual. Uma humilhação que não consegue dimensionar. “Estou sorrindo para não chorar”, disse à reportagem do MOSSORÓ HOJE.

O CASO

Washington teve um namoro rápido com uma jovem e com ela teve uma filha. Fez acordo para mensalmente descontar o valor da pensão da filha em seu contracheque e a Prefeitura ficar repassando direto para a genitora.

Até junho de 2019, isto aconteceu com tranquilidade. A partir desta data, no entanto, a Prefeitura ficou descontando em seu contracheque todo mês, mas não repassou o valor à mãe da menina. Ela cobrou e ele mostrou que estava sendo descontado no contracheque.

A mãe da menina acionou a Justiça, que mandou prender Washington nesta segunda-feira (10). Ao receber a voz de prisão, o motorista mostrou o contracheque aos policiais, provando que não devia. Os policiais confirmaram este fato na Prefeitura e avisaram ao delegado José Vieira, que não tinha mais o que fazer. Havia que cumprir o protocolo.

O próprio Washington, mesmo preso, falou com o secretário de finanças de Porto do Mangue e ele fez o repasse integral do valor devido à jovem senhora.

Para não ficar preso, precisava juntar o comprovante da transferência da Prefeitura e de recebimento da mãe da menina, e, através de um advogado, informar ao juiz para, só assim, ter a ordem de prisão revogada.

Como não conseguiu superar a burocracia da Justiça nesta segunda-feira, foi levado por policiais civis para passar por exames de corpo delito e depois para a Cadeia Pública, onde se encontra preso por um crime que não cometeu.

O MOSSORÓ HOJE acompanha o caso.