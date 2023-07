Agricultores vão testar máquinas chinesas "poupadoras de mão de obra" em Apodi

Pesquisadores que desenvolveram as máquinas na Universidade Agrícola da China vão conhecer a região no Vale e na Chapada do Apodi onde vão testas as máquinas "poupadoras de mão de obra", que devem chegar ao município no próximo mês de outubro. Trata-se de uma parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Consorcio Nordeste, com a Universidade Agrícola da China, para fortalecer a agricultura familiar no Rio Grande do Norte. Apodi será a porta de entrada dos equipamentos chineses no Brasil.