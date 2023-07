Celulares roubados em Mossoró e avaliados em quase R$ 10 mil são recuperados

As diligências para a recuperação foram realizadas no âmbito da Operação “Radar”, em Mossoró, nesta segunda-feira (10). As pessoas que mantinham os objetos em sua posse foram conduzidas à delegacia e responderão pelo crime de receptação. Os responsáveis pelo roubo ainda não foram identificados. A polícia civil orienta que a população adquira somente aparelhos celulares com procedência conhecida, com nota fiscal ou outro documento que comprove a sua origem. Além disso, ressalta a importância de incluir, no momento da confecção do Boletim de Ocorrência (B.O.) do furto/roubo, o IMEI dos equipamentos, disponível no documento fiscal.