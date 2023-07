Morre aos 59 anos o repórter cinematográfico Zenóbio Oliveira das Aguilhadas

Morreu na manhã desta quarta-feira (12), aos 59 anos, vítima de um infarto, o repórter cinematográfico Zenóbio Oliveira. Ele passou mal ao chegar na Reitoria da UERN e ainda chegou a ser atendido por profissionais da faculdade de enfermagem e do Samu, mas acabou não resistindo.

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Zenóbio era natural de Governador Dix-sept Rosado, mais precisamente da comunidade Aguilhadas, a qual sempre fez questão de exaltar.

Era cinegrafista, escritor e poeta, tendo lançado livros de poesia ao longo de sua trajetória. Trabalhou por anos na TV Cabugi, afiliada da Globo, e, atualmente, era colaborador da UERN TV.

Pessoa humilde, sempre com um sorriso farto no rosto, sempre disposta a ajudar. Daquelas pessoas que quem teve o prazer de conviver, pode se considerar com sorte na vida.

A equipe do Portal Mossoró Hoje lamenta sua partida repentina e deseja os mais sinceros sentimentos de pesar aos amigos e familiares.

A UERN emitiu uma nota de pesar. Confira a baixo:



É com profundo pesar que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) comunica o falecimento do servidor Zenóbio Francisco de Sousa Oliveira, 59 anos.⁣⁣

O experiente cinegrafista faleceu na manhã desta quarta-feira, 12, vítima de um infarto fulminante. Em sinal de luto, a bandeira da Uern está hasteada a meio mastro e foi emitida uma portaria de luto de três dias, com suspensão do expediente na Reitoria no dia de hoje (12). A programação da Uern TV está suspensa até sexta-feira.⁣⁣

Zenóbio de Oliveira, conhecido carinhosamente como Zé das Aguilhadas, era homem simples do interior de Governador Dix-Sept Rosado, que dedicou à vida a contar histórias através da comunicação. ⁣⁣

Cinegrafista premiado nacionalmente, já atuou em produções nacionais, em emissoras como a Inter TV, TV Cabo Mossoró (TCM), e atualmente dedicava seu talento à Uern TV. ⁣⁣

Desde novembro de 2021, ele compartilhava toda a sua experiência diariamente com jovens comunicadores da Uern TV, repassando sensibilidade através de suas imagens, ensinando que o jornalismo é sobretudo a arte de contar boas histórias.⁣⁣

Em nome de toda a comunidade acadêmica, a Uern se solidariza com familiares e amigos nesse momento difícil, ao mesmo tempo em que externa todo reconhecimento à dedicação e ao trabalho de Zenóbio prestado à Universidade.