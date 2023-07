Vigilante morre em acidente de trânsito ao lado do viaduto da BR-405, em Mossoró. Carlos Roberto Silva de Assis, de 37 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o delegado José Vieira, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima, o que descarta a hipótese de homicídio. Ele informou, ainda, que a polícia civil vai averiguar as câmeras de segurança nas proximidades do local, para descobrir o que teria provocado o acidente.

FOTO: CEDIDA/FIM DA LINHA