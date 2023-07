Motociclista atropelado por caminhão da Prefeitura de Martins tentou fazer ultrapassagem irregular

A polícia civil concluiu o inquérito do caso ocorrido no dia 1º de julho de 2023, quando um um motociclista, de 60 anos, natural do município de Serrinha dos Pintos, acabou morrendo no acidente de trânsito. A investigação apontou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. De acordo com o delegado Murilo Baessa, de Alexandria, ficou claro que o motociclista trafegava pelo acostamento e tentou ultrapassar o caminhão em uma via de mão única. Neste momento, a vítima teria entrado em um ponto fora da visão do motorista, o chamado “ponto cego”, o que acabou provocando o acidente.