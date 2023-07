Jovens mortos em estacionamento de posto da Av. Presidente Dutra não eram o alvo do atirador. O crime aconteceu por volta das 3h30 do dia 28 de fevereiro de 2022, na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró. Antônio Renne da Silva Morais e Jonathan Emanuel Lima de Souza estavam bebendo com uns amigos quando foram alvejados a tiros por José Fernandes de Oliveira Filho. O atirador chegou ao local em um veículo e seu alvo era um amigo das vítimas, que fugiu correndo ao perceber a aproximação do suspeito. Um terceiro rapaz também foi baleado, mas foi socorrida e sobreviveu. A motivação do ataque teria sido ciúmes, visto que o verdadeiro alvo dos tiros estaria tendo um relacionamento com uma ex-namorada do suspeito.

FOTO: REPRODUÇÃO/O CÂMERA